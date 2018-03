Popster Lily Allen twijfelt aan de impact van #MeToo: "Er is niets veranderd, want niemand vloog in de cel" TC

29 maart 2018

11u27 0 Showbizz Zangeres Lily Allen twijfelt zwaar aan de impact van #MeToo en het nut van de Time's Up-campagne. Volgens haar is er nog niets veranderd. "Mannen wassen hun handen in onschuld, zeggen dat ze braaf zijn en blijven vrouwen uitbuiten. Zolang niemand in de cel vliegt zal er niets veranderen. En bij mijn weten is er nog niemand achter de tralies gevlogen."

In een openhartig interview met het blad Vice maakte de popster brandhout van het hele #MeToo-gebeuren. "Ik ben een grote voorstander. Ik vond het geweldig toen vrouwen enkele maanden geleden eindelijk voor zichzelf opkwamen en op de barricaden gingen staan. Maar ik ben zwaar teleurgesteld in wat er volgde. Of beter: wat er niet volgde." Want volgens Lily is er uiteindelijk niets veranderd. "Tenzij er snel alsnog iets zal gebeuren lijkt heel die beweging zijn doel gemist te hebben."

Pijn doen

Wat er dan volgens haar moet gebeuren? "Daders moeten pijn gedaan worden. Want wat is er tot nu toe gebeurd? Enkele heren werden ontmaskerd en werden in het beste geval aan de schandpaal genageld en ontslagen. Verder gebeurde er niets. NIemand werd veroordeeld. Niemand vloog in de cel. Zolang dat niet zal gebeuren, zal het effect van #MeToo snel voorbij zijn." Meer nog: volgens Lily is dat nu al het geval. "Ik ken mannen die even in nauwe schoentjes zaten, maar nu alweer vrolijk verder doen met hoe ze bezig waren. In de muziekwereld, in de filmwereld, in de modewereld. Ik ken mannen die vrouwen terroriseerden maar die dat ontkenden, stellig beweerden dat ze een brave jongen waren en voor de rest met rust gelaten werden. Dat soort kerels zal de boel blijven verpesten. En ze lachen ons, vrouwen, nog in ons gezicht uit ook. Echt, zolang de bescherming van vrouwen niet hoger op het to do-lijstje van Donald Trump of Theresa May staat, zal er niet veel gebeuren. En geloof me: dat zal niet snel gebeuren. Donald Trump is immers niet de man die wakker ligt van vrouwenrechten. Voor hem is dat geen prioriteit. Zoals het er nu naar uitziet vrees ik zelfs dat Harvey Weinstein er zonder echte straf vanaf zal komen. Want bij elke andere misdaad zou hij nu al in de cel zitten. Wel, hij loopt nog altijd vrij rond."