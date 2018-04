Popster John Newman leeft met hersentumor maar blijft muziek maken TC

07 april 2018

10u00 0 Showbizz Bij de Britse popster John Newman, die samen met Rudimental de wereldhit 'Feel the Love' scoorde, werd vorig jaar een hersentumor vastgesteld. Hoewel dokters hem voorlopig niet kunnen helpen, blijft de zanger volop muziek maken.

John Newman (27) brak in 2015 helemaal door met het album 'Revolve'. Hij scoorde ook een solohit met 'Love Me Again' en ook 'Blame', een samenwerking met Calvin Harris, werd een absolute topper in de hitlijsten wereldwijd. Maar de voorbije maanden werd het wat stiller rond het jonge talent. Nu blijkt waarom: er werd (opnieuw) een hersentumor bij hem vastgesteld.

Operatie onmogelijk

"Ik had eerder al kanker overwonnen", zegt hij in een interview. "Maar nu is de tumor dus blijkbaar terug. "Mijn dokter wilde me daarom snel opereren. Enkele maanden geleden lag ik ook op de operatietafel. Tot het moment waarop de verdoving me uitschakelde ging ik er ook vanuit dat hij in mijn hoofd zou snijden, maar toen ik wakker werd was er een vriendelijke verpleegster die me vertelde dat de operatie was geannuleerd. Blijkbaar was een operatie nog niet mogelijk. Ik weet wel dat die nog moet gebeuren. De tumor, die er nu nog altijd zit, moet er hoe dan ook uit. Op dit moment is hij niet levensbedreigend. De dokters menen dat de cellen niet kwaadaardig zijn. Maar ze kunnen dat wel worden. Daarom weet ik nu al dat ik opnieuw bestraling en chemotherapie zal nodig hebben. Alleen weet ik nog niet wanneer."

Angstaanvallen

Zijn gezondheidssituatie zorgt nu voor een enorme mentale druk bij de zanger. "Ik kan het niet helpen. Ik denk er constant aan. Ik kamp soms met angstaanvallen. Maar dat is normaal, denk ik. Anderzijds put ik wel moed uit mijn muziek, uit mijn creativiteit. Deze ziekte zal me niet klein krijgen. Ik blijf muziek maken. Vreemd genoeg beleef ik nu een enorm creatieve periode. Ik heb nooit betere muziek geschreven dan nu. Muziek kan me mijn zorgen doen vergeten. Het werkt therapeutisch. Ik geloof ook dat ik door muziek kan genezen." Maar daar zal dus ook de hulp van een chirurg bij komen kijken. "Dat is geen leuk vooruitzicht. Maar anderzijds wil ik het wel snel achter de rug hebben. De dag dat het gezwel uit mijn hoofd kan zal ik vol vertrouwen naar het ziekenhuis gaan. Ik geloof in mijn dokters en in mezelf. Ik zal dit overwinnen."