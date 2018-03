Popster Halsey lijdt aan chronische ziekte TC

De zangeres vertelt in interview dat ze kampt met endometriose. Een aandoening die erg moeilijk te genezen valt en het misschien wel onmogelijk maakt om kinderen te krijgen.

Halsey kennen we vooral van haar samenwerkingen met The Chainsmokers ('Closer') en haar vriend en rapper G-Eazy ('Him & I'). In een interview onthulde ze nu dat ze al jaren aan een chronische ziekte lijdt. "Ik kan niet langer doen alsof ik een popster ben die enkel toert, successen kent en zich perfect in haar vel voelt. Want dat is niet wie ik ben. In werkelijkheid ben ik al jaren ziek en kamp ik met een bijzonder pijnlijke aandoening die soms alle moed onder mijn voeten wegslaat. Maar ik wil hier graag over praten om lotgenoten, fans die met dezelfde ziekte kampen, een hart onder de riem te steken."

Onvruchtbaar?

Halsey kampt met endometriose, een chronische, maar goedaardige ziekte waarbij het slijmvliesweefsel, dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt, ook buiten de baarmoeder voorkomt. Patiënten met deze ziekte kampen met hevige pijn tijdens de menstruatie, maar ook tijdens seks of bij het urineren of ontlasten. Indien deze aandoening niet of niet goed behandeld wordt, kan het leiden tot onvruchtbaarheid. "Daar zit ik wel mee', zegt Halsey. "Niet dat ik nu al een kinderwens heb, maar ik denk dat die ooit wel zal komen. Ik vrees dat het een zware klap zou zijn mocht ik dan geen mama kunnen worden omdat ik met deze vervelende ziekte kamp." Ook Kim Kardashian lijdt aan deze aandoening. Die noopte haar ertoe om een draagmoeder in te schakelen toen ze voor de derde keer mama wilde worden. Ook Lena Dunham maakte recent bekend dat ze tegen deze ziekte vecht.