Popster Camille verlaat ouderlijk nest in West-Vlaanderen en trekt naar Vlaams-Brabant

BVEr is een grote omwenteling op komst in het leven van Camille Dhondt (21): binnenkort trekt ze weg uit het ouderlijk huis in het West-Vlaamse Wevelgem en verhuist ze naar Boortmeerbeek. Dat heeft een speciale reden, zo blijkt.

KIJK. Dit is het lief van Camille

Mama Isabelle, papa Frédéric en huiskat Moustache achter zich laten is geen evidente stap voor de jonge popzangeres, die een uitzonderlijk goede band met haar thuisfront heeft. Toch gaat ze die stap nu weloverwogen zetten.

“Mijn ouders hebben altijd alles voor mij gedaan, brachten mij naar elke auditie”, vertelde Camille daar al over. Hoe hecht die band is, bleek toen ze drie jaar geleden aan de PXL-hogeschool in Hasselt voor singer-songwriter ging studeren en op kot ging. Ze voelde zich heel eenzaam en gaf uiteindelijk de brui aan die studies, ook omdat ‘#LikeMe’ toen helemaal ontplofte.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Camille Dhont met haar ouders, mama Isabelle en papa en kat Moustache. © Joel Hoylaerts / Photonews

Nieuwe telenovelle

Maar nu zal de navelstreng toch doorgeknipt worden: Camille verhuist naar Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant. Niet toevallig starten daar begin mei de opnamen van de nieuwe telenovelle van VTM, de opvolger van ‘Lisa’. De reeks zal zich afspelen op een showbizzschool waar een getalenteerd meisje met een ijzersterke stem (Camille dus) de top hoopt te bereiken, maar allerlei hindernissen moet overwinnen. Gedeeltelijk autobiografisch dus, want ook Camille heeft er keihard voor moeten werken.

“Het wordt een telenovelle met héél veel muziek”, zegt ze. “De combinatie van zingen, dansen en acteren: zo is het sprookje voor mij zo’n drie jaar geleden begonnen. Dat ik de drie dingen die ik het liefste doe na ‘#LikeMe’ opnieuw mag combineren in een nieuw sprookjesverhaal is gewoon geweldig.”

KIJK. CAMILLE speelt hoofdrol in nieuwe muzikale VTM-telenovelle

Vroeg in de studio

Tinne Oltmans, de hoofdrolspeelster in ‘Lisa’, gaf al vaak te kennen hoe zwaar het opnameschema is, en dat zal bij de nieuwe telenovelle niet anders zijn. Draaidagen van twaalf uur zijn geen uitzondering, en aangezien Camille de hoofdrol speelt en in bijna alle scènes te zien zal zijn, wordt ze heel vroeg in de opnamestudio verwacht. Dan is ’t niet echt praktisch om van West-­Vlaanderen te komen. Dus hebben Camille en haar entourage beslist dat ze tijdens de hele opnameperiode naar een flatje vlak bij de studio’s verhuist. Veel tijd om haar ouders te missen zal ze niet hebben, gezien ’t drukke opnameschema. En uiteraard zal Camilles vriend (en haar tourmanager) Dino Verhelst (23) daar ook heel vaak zijn om haar gezelschap te houden.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Camille Dhont en Dino. © VTM

In afwachting van de verhuis zal Camille zich niet vervelen. Nu ze helemaal doorgebroken is als zangeres, vulde ze al enkele keren de Lotto Arena, en ook de tickets voor haar lopende ‘SOS Tour’ vliegen de deur uit.

Lees ook: