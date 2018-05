Popeye krijgt nieuw leven op YouTube TC

23 mei 2018

11u01 0 Showbizz Tien jaar na de laatste productie van 'Popeye'-cartoons zullen er nieuwe afleveringen gestreamd worden op het YouTube-kanaal van het figuurtje. Op die manier krijgt de spinazie-etende krachtpatser 89 jaar na zijn debuut opnieuw een kans om het grote publiek te bereiken.

Producent Wildbrain heeft een overeenkomst gesloten met Hearst's King Features Syndicate, het bedrijf dat de rechten op 'Popeye' in handen heeft. Het productiehuis krijgt de toestemming om voor het eerst in tien jaar nieuwe content te maken over het ooit zo populaire strip- en tekenfilmfiguurtje. Wildbrain zal gloednieuwe verhalen over de zeeman maken en zal die uitzenden via het YouTube-kanaal van het figuurtje. Opvallend: het productiehuis wil die nieuwe afleveringen niet eens aanbieden bij een conventionele tv-zender of een of andere streamingdienst. Het bedrijf meent dat het via een open YouTube-kanaal een even groot publiek kan bereiken en voldoende inkomsten kan genereren. Wildbrain hoopt de eerste afleveringen nog dit jaar klaar te hebben.

Slapende reus

In Hollywood wordt met belangstelling uitgekeken naar de release van nieuwe 'Popeye'-verhalen. Er wordt ook ernstig rekening mee gehouden dat de aanpak van Wildbrain succes zal hebben. En dit dankzij de sluimerende populariteit van het figuurtje. 'Popeye is een slapende reus', zo klinkt het. 'Hele generaties zijn met het personage opgegroeid en zullen nieuwsgierig zijn naar de nieuwe avonturen. 'Popeye' op YouTube kan echt een succesverhaal worden.' Popeye werd in 1929 gecreëerd door tekenaar E.C. Segar en was als stripfiguur een instant succes. Later dook hij op in honderden succesvolle tekenfilmpjes en videogames. In 1980 was er ook een live-action-film waarin Robin Williams de rol van Popeye speelde.