Pommeline werd gemanipuleerd in ‘Temptation VIPS’: “De productie had ‘zogezegd’ een blad over Fabrizio laten liggen” DBJ

14 december 2019

12u43 7 showbizz Pommeline Tillière (25) heeft uit de doeken gedaan waarom ze op ‘Temptation Island VIPS’ uit het niets over de rooie ging over haar toenmalige vriend Fabrizio. Dat deed ze nadat de productieploeg “per ongeluk” een papier achterliet met daarop informatie over Fabrizio aan de andere kant van het eiland.

Pommeline vertelt over het voorval in een video op het YouTubekanaal van Joshua, een andere ex-bewoner van ‘Temptation Island’. “Aan de ontbijttafel had de productie ‘zogezegd’ een blad laten liggen met wat er aan de andere kant van het eiland aan het gebeuren was”, vertelt Pommeline in de wagen.

“Het ging om een samenvatting”, gaat ze verder. “Ik neem dat blad en lees: ‘Is Fabrizio niet veel te ver gegaan gisteren? Neemt hij zijn huwelijk wel serieus? Hij vindt Pommeline veel te soft.’ Toen ik dat las begon ik helemaal door te slaan. Nadien merkte ik plots dat er cameramannen toekwamen. Vervolgens hebben ze het zodanig geknipt en geplakt alsof ik uit het niets begon te flippen.”

Levensles

De deelname van Pommeline en Fabrizio aan het Nederlandse ‘Temptation Island VIPS’ betekende ook het einde van hun relatie. Fabrizio hield aan het programma een korte relatie over met verleidster Julia. “Ik heb daar toen erg van afgezien, ik heb drie weken aan één stuk gehuild”, vertelde Pommeline nadien over de breuk met Fabrizio. ”Het is echt een levensles geweest, en ik heb besloten dat ik mezelf nu gewoon op de eerste plaats ga zetten in de toekomst. Ik heb mezelf altijd weggecijferd voor hem en gezorgd dat hij gelukkig was, waardoor ik mezelf niet gelukkig maakte. Ik heb nu geleerd dat ik dat niet meer mag doen.”

Ondertussen is de Gents schone opnieuw gelukkig. En dat heeft veel te maken met haar nieuwe vriend Cirio Wassenhove, een kickbokser en eigenaar van een tattoozaak in Gent. “Tussen Fabrizio en ik komt het nooit meer goed”, vertelde Pommeline gedecideerd na ‘Temptation Island VIPS’. “Als ik dacht dat we nog een kans hadden, had ik zijn getatoeëerde hoofd wel op mijn been laten staan!”