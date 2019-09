Pommeline rekent af met gemene pesters: “Ik kan er niet meer tegen dat mensen mij een hersenloos wezen noemen” Redactie

18 september 2019

17u00 0 Showbizz Na het nieuws over haar nieuwe tattoo, kreeg ‘Tempation’-Pommeline af te rekenen met een pak negatieve reacties. Men trekt er zelfs de meest ondenkbare dingen met de haren bij: “Ze hadden het zelfs over Pia!”

“Er moet me iets van het hart”, schrijft Pommeline op Instagram. “Wat ik deel op Instagram komt nu eenmaal in de kranten, dat bel ik niet zelf in. De reacties die daarop binnenkomen zijn echt erg. Ik vind het erg dat jullie baby Pia hierbij halen, dat heeft er niets mee te maken!” Men zou haar erop afrekenen dat ze betaalt voor een grote tattoo, terwijl Pia centen nodig had voor een medicijn. “Ik heb zelf meermaals smsjes gestuurd en acties gedeeld op mijn verhaal, dus laat dat er even buiten. Omdat ik betaal voor een tattoo is dat blijkbaar een schande...”

“Sorry, maar ik kan er niet meer tegen”, gaat ze verder. “Mensen noemen mij een hersenloos wezen, maar ik heb veel werk en een druk leven. Dat gecombineerd met stress en chronisch ziek zijn. Doe mij maar eens na! Maar oh-oh je zoon of dochter moest maar eens gepest worden. Respect is ver te zoeken, tegenwoordig! Mensen schamen zich voor niks meer. En dat voor ‘volwassenen’, triestig.”