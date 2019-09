Pommeline pakt uit met gigantische rug-tattoo MVO

16 september 2019

23u07 1 Showbizz ‘Temptation’-Pommeline heeft haar grote tattoo van ex-verloofde Fabrizio nog niet volledig laten verwijderen, of ze investeert al in een ander groot pronkstuk. Eentje op haar rug, deze keer.

Ze toonde op Instagram een foto van haar rug, waarop een gigantische nieuwe tekening te zien is. Die is nog niet helemaal af, maar het is wel duidelijk dat het om een afbeelding van Medusa gaat. Dat is een figuur uit de Griekse mythologie, die mannen doet verstenen wanneer ze haar in de ogen kijken. Een pittige boodschap van Pommeline? In ieder geval een pittig werkje waar heel wat tijd in is gekropen.