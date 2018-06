Pommeline oogt al een pak minder blij met nieuwe billen: "Dit is het pijnlijkste dat ik ooit heb meegemaakt!" EVDB

23 juni 2018

18u48 234 Showbizz Pommeline Tillière liet zich opereren. De ex-deelneemster van ‘Temptation Island’ ging onder het mes en liet twee implantaten plaatsen, ze wilde namelijk nieuwe billen. Nu blijkt zo'n operatie pijnlijker dan Pommeline verwacht had.

Pommeline was enorm enthousiast over haar nieuwe billen. 'Bootyday' vond gisteren, op vrijdag, plaats. De bedoeling was om de hele operatie te livestreamen, maar dat liet de verbinding niet toe. Binnenkort zal Diana Gabriels er wel over vloggen op haar YouTube-kanaal.



De operatie verliep goed, maar de pijn achteraf blijkt nu erger te zijn dan wat Pommeline ervan verwacht had.

Dit bericht deelde Pommeline op zaterdagochtend via haar Instagram Stories:

Het is niet eerste keer dat Pommeline aan haar billen liet werken. De eerste keer opteerde Pommeline voor vetinspuitingen. Nu koos ze voor implantaten, een ingreep die duidelijk pijnlijker is volgens Pommeline.