Pommeline ondergaat neuscorrectie: “Het wordt een mooie neus, maar belangrijker: ik kan weer ademen”

24 september 2020

09u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz ‘Temptation Island’-verleidster Pommeline Tillière (26) heeft er een trip naar Turkije op zitten. Het was geen plezieruitje, maar wel om er een neuscorrectie te laten uitvoeren. Pommeline had naar verluidt moeite met ademen, a l was er ook aandacht voor het esthetische aspect.

Pommeline trok met Medical Travel naar Istanboel om het tussenschot van haar neus recht te laten zetten. En tegelijk liet ze haar neus dus een beetje bijwerken om die er mooier te laten uitzien. “Ik heb al heel mijn leven last van een verstopte neus, waardoor ik ook veel hoofdpijn had”, zegt Pommeline in haar vlog. “Ik heb daar toen foto’s van laten nemen en daaruit blijkt dat het tussenschot van mijn neus heel erg scheef staat. Dat is de voornaamste reden van mijn operatie. Maar toen dacht ik: als ze toch bezig zijn met de binnenkant, dan mag de buitenkant ook wel wat fraaier.”

(Lees verder onder de foto)

Vrij ademen

Pommeline liet eerder al aan haar boezem en billen sleutelen en gebruikt fillers. Die ingrepen deed/doet ze om puur esthetische redenen. Bij haar nieuwe neus primeert dat voor een keertje dus niet. En hoewel het nog even duurt voor haar nieuwe neus helemaal is hersteld, is Pommeline nu al tevreden met haar beslissing. “Ik ben superblij met het resultaat”, zegt ze. “Het wordt een mooie neus, maar het belangrijkste van dit alles: ik kan weer vrij ademen. En ik slaap in één stuk door ’s nachts!”

