Pommeline laat haar hart spreken na breuk met Fabrizio: "Tussen ons komt het nooit meer goed"

30 augustus 2019

15u40

Bron: Instagram 0 Showbizz Dat er na hun deelname aan ‘Temptation Island VIPS’ een einde kwam aan de relatie tussen Pommeline (25) en Fabrizio (26), was intussen al bekend. Het hoe, wat en waarom daarentegen, bleef al die tijd onduidelijk. Via een openhartige vraag/antwoord-sessie op Instagram laat Pommeline nu toch in haar hart kijken.



Pommeline wil over een aantal zaken duidelijkheid scheppen. Zo laat ze in de eerste plaats weten dat het goed met haar gaat, ook al werd ze de laatste tijd achtervolgd door allerlei kwetsende geruchten. “Als je geen andere keus hebt, gaat dat snel”, antwoordt ze op de vraag hoe je op korte tijd een relatiebreuk een plaats kan geven. “Ik heb het de eerste maand heel zwaar gehad, maar ik heb veel aan mijn hond gehad. Zonder Maurice was het, denk ik, veel zwaarder geweest. ”

Pommeline laat weten dat ze al sinds mei dit jaar als vrijgezel door het leven gaat. Toch moet ze nog steeds samenwerken met Fabrizio, gezien ze in zijn tattooshop aan de slag is. “Ik werk voorlopig nog steeds samen met hem dus we proberen zo professioneel mogelijk met elkaar te kunnen omgaan, al is het niet altijd even makkelijk geweest”, zegt ze daarover. “Ik kan niet zeggen dat we ‘vrienden’ zijn, maar we proberen wel voor de tijd die ik hier nog ben normaal met elkaar om te gaan.”

Definitieve breuk

De breuk tussen de twee is wel onherstelbaar. “We hebben een mooie en intense relatie beleefd, ik hield zielsveel van hem, maar het is beter zo. We weten beiden dat het nooit meer gaat werken tussen ons. Ik ben na een lange tijd eindelijk weer mezelf en het gaat prima met me.” Hun breuk heeft wel gevolgen voor hun woning. “Fabrizio en ik huren het huis samen. Hij woont voorlopig terug thuis tot ik een woning heb gevonden en terug richting thuis kan verhuizen. Ik ben nog steeds op zoek naar een andere woning rond Gent. Maar is niet makkelijk en gaat ook niet op 1, 2, 3.”

Wat met die tatoeage?

Pommeline liet tijdens haar relatie ook een grote tatoeage van Fabrizio op haar been zetten. “En die staat er nog steeds”, schrijft ze. “Voorlopig heb ik er nog niets aan gedaan. Ik ben nog aan het twijfelen wat ik ermee moet doen. Het stoort me niet echt momenteel.”

Bekijk hieronder alle vragen die Pommeline heeft beantwoord: