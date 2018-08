Pommeline in de lappenmand: "Wat wil je? Die stoepen in Griekenland zijn een meter hoog!" DBJ

03 augustus 2018

13u59

Pommeline had zich het eind van haar vakantie wel anders voorgesteld. Toen ze in Griekenland de taxi naar de luchthaven wilde nemen, sloeg ze haar voet om.

"Fabrizio en ik wilden de taxi nemen naar de luchthaven, maar toen ik wilde instappen, stapte ik tussen de stoep en de wagen", zegt Pommeline. "Ik voelde meteen een vreselijke pijn aan mijn enkel. Een dom incident, maar wat wil je? Die stoepen in Griekenland zijn een meter hoog!"

Pommeline was samen met Fabrizio op vakantie in Griekenland, waar ze naar het trouwfeest van Fabrizio's broer gingen. "We hebben een erg leuke vakantie gehad, maar de reis terug was dus minder aangenaam", klinkt het. "Op het vliegtuig ging het nog, maar toen we uit het vliegtuig kwamen, kon ik niet meer op mijn voet steunen."

Eens in België vertrok het duo meteen naar spoed, waar een omgeslagen voet de diagnose bleek. "We hebben foto's laten nemen en de dokters denken dat de ligamenten gescheurd zijn, al konden ze het niet meteen zien door de grote bloeduitstorting", vertelt Pommeline. "Ik moet nu een week in het gips blijven en daarna nemen de dokters nog een kijkje. Op zich is het geen drama, maar zo'n gipsverband om mijn been is in deze temperaturen geen pretje. Gelukkig springt Fabrizio voor me in de bres", lacht de blondine.