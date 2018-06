Pommeline gaat alweer voor nieuwe billen: volgende week implantaten TDS

15 juni 2018

11u29

Bron: Instagram 0 Showbizz Pommeline bereidt zich voor om ‘alweer’ onder het mes te gaan. Ze laat binnenkort opnieuw haar billen onder handen nemen. De eerste keer dat ze onder het mes ging voor een nieuw achterwerk, werd daar haar eigen lichaamsvet voor gebruikt. Dit keer gaat de wederhelft van 'Kleurplaat' Fabrizio voor implantaten.

Pommeline van ‘Temptation Island’ liet destijds haar billen vergroten omdat ze "geen kont" had. Ze bracht een bezoekje aan de schoonheidskliniek van de Nederlandse Diana Gabriels, en koos voor een lipfofilling. Haar billen werden toen opgespoten met haar eigen lichaamsvet.

'More is more' moet Pommeline echter gedacht hebben, want zij wou meer. En dus ging ze opnieuw op consult. "De vorm is heel mooi gebleven, dus daar ben ik tevreden over. Maar het bolletje dat ik wou is er niet, dus ik overweeg om bilimplantaten te laten zetten", zei ze tegen Diane. Dit keer zal er een snede worden gemaakt tussen haar twee billen, waar de implantaten op hun plaats worden gezet.

Pommeline liet via Instagram weten dat de operatie op 22 juni zal worden uitgevoerd. De hele procedure zal - hoe kan het ook anders - live te volgen zijn op Youtube.

LIVESTREAM! 🎥🍑Op 22 juni wordt mijn bilvergroting met implantaten live uitgezonden op de Instagram pagina van Praktijk Gabriels. Wil je mee kijken hoe mijn operatie gaat verlopen, kijk dan 22 juni mee via de livestream op instagram van @diana.gabriels #praktijkgabriels #bilvergroting #implantaten #booty #dianagabriels Een foto die is geplaatst door null (@pommelinetilliere) op 13 jun 2018 om 15:52 CEST

