Pommeline: "Fabrizio is dominant en zo heb ik het graag" VVDW

21 augustus 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Pommeline (24) en Fabrizio (26) stonden al niet bepaald bekend als preuts sinds hun doortocht in 'Temptation Island', en dit najaar gaan ze nog een stapje verder. In 'Sex Tape', de nieuwe telg uit de programma-stal van Goedele Liekens, geven ze hun hart, ziel én lijf bloot. "Als er geen jaloezie is, heb je niet echt interesse in elkaar", klinkt het bij het koppel.

Het is niet ongewoon dat de deelnemers van 'Temptation Island' flink wat stof doen opwaaien, maar als koppel spannen Pommeline en Fabrizio misschien wel de kroon. Hun relatie stond nochtans niet in de sterren geschreven, want ze namen deel aan twee verschillende edities van de realityshow. Pommeline wist als verleidster vorig jaar nog Merijn los te weken van zijn vriendin Lisa, maar die relatie liep op de klippen. En de stoere Fabrizio werd in de recentste editie van het realityprogramma verliefd op Daniëlle, die deelnam met haar vriend Mezdi. Het eerste contact tussen Pommeline en Fabrizio kwam er door hun gezamenlijke passie: tatoeages. Fabrizio nodigde Pommeline uit in zijn tattoozaak: ze kreeg een gratis tatoeage in ruil voor reclame. En daar bleef het niet bij: even later bood hij haar zelfs een job aan. "In het begin was onze band dus strikt vriendschappelijk, ook omdat we toen allebei nog een relatie hadden", vertelt Fabrizio. "Maar toen Pommeline gevoelens voor mij kreeg en mijn relatie op de klippen gelopen was, wilde ik haar beter leren kennen. Ik werd al snel verliefd. De start van onze relatie was moeilijk, want we mochten onze liefde nog niet kenbaar maken. Ik was immers nog verbonden aan het contract van 'Temptation Island' en op tv was op dat moment nog te zien dat ik gevoelens had voor Daniëlle. Maar een maand voor de ontknoping op tv mochten Pommeline en ik onze relatie dan toch bekendmaken. Gelukkig, want het was niet fijn om noodgedwongen altijd samen binnen te zitten."

Na amper twee maanden gingen jullie samenwonen.

Fabrizio: "Vier maanden geleden zijn we inderdaad naar Zonhoven verhuisd, maar er is nog werk aan de winkel. In onze vrije tijd willen we écht geen kasten in elkaar steken, maar genieten van elkaar. Of in mijn geval op de Playstation spelen (lacht). Het veranderde voor ons ook niet veel. In die zes maanden dat we samen zijn, hebben we elkaar twee dagen niet gezien. We zijn gewoon graag bijeen."

Pommeline: "Ik heb ook niet de behoefte om eens alleen te zijn. Ik raak Fabrizio niet beu."

Nochtans werken jullie ook samen, een struikelblok voor veel koppels.

Fabrizio: "Meestal kost een vrouw geld, in ons geval levert Pommeline mij geld op (lacht). Maar in mijn tattoozaak doen we elk ons eigen ding, hoor. Alleen tijdens de pauze wordt er weleens gezoend, of gaan we samen naar de broodjeszaak."

Pommeline: "Fabrizio is ook helemaal geen strenge baas. Ik krijg veel vrijheid met mijn klanten."

Fabrizio: "En als ze gestraft moet worden, doe ik dat tussen de lakens." (lacht)

Hypocriete commentaren

Over lakens gesproken: dit najaar zijn jullie te zien in Goedele Liekens' nieuwe programma 'Sex Tape'. Hoe straf gaan jullie uit de hoek komen?

Fabrizio: "Geloof het of niet, maar wij blijven nog redelijk braaf. Verwacht van ons geen stomende standjes op tv. Daar heeft Vlaanderen geen zaken mee. Ons verhaal gaat eerder over de ups-and-downs van onze relatie. Een kleine realitysoap dus, die zich absoluut niet beperkt tot de seks. Er doen trouwens ook nog elf onbekende koppels aan mee. En geloof me: in vergelijking met hen zijn wij de 'seuten'." (lacht)

In de trailer klink je nochtans niet zo braaf, met uitspraken als "Ik ga u kapot boren".

Fabrizio: "Zulke zinnen worden natuurlijk gebruikt om kijkers te lokken. En woorden als 'boren' komen misschien grof over, maar dat is gewoon Limburgse straattaal. Niemand weet waarover het programma echt gaat, en toch krijgen Pommeline en ik nu al bakken kritiek. 'Ordinair', 'Pommeline is een hoer', 'Marginaal volk', 'Jullie zouden geen kinderen mogen krijgen' … Ach, de kijkers zullen wel merken dat wij een gewoon koppel zijn."

Pommeline: "Ik lees die commentaren niet meer, ze maken me alleen maar ziek. We hebben trouwens extra gelet op wat we zeiden en deden, onder andere omdat ik het eerst niet zag zitten om deel te nemen. "

Waarom hebben jullie dan toegestemd?

Fabrizio: "Het is jammer dat er nog altijd taboes heersen rond seks, dus willen we helpen dat thema meer bespreekbaar te maken. We leven in de eenentwintigste eeuw, met eroticabeurzen, pornofilms, gay prides... Dan zou het toch hypocriet zijn om niet over seks te praten? Iedereen heeft seks! En wie het niet heeft, raakt gefrustreerd. Ach, waarschijnlijk zijn het juist die mensen die negatief reageren op het programma."

Wil je weten wat Pommeline en Fabrizio nog te vertellen hebben over jaloezie, seks, plastische chirurgie en het huwelijk en kinderen? Lees dan hieronder verder.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN