Pommeline en Youtubester Jamilla Baidou lijden aan slaapverlamming: “Ik dacht dat ik aan’t sterven was” TDS

04 maart 2020

10u00 0 Showbizz Het valt voor de meesten niet in te beelden: je ligt in bed en bent klaarwakker, maar compleet verlamd. Je bent je bewust van alles wat rondom jou gebeurt, maar zit gevangen in je eigen lichaam. En alsof dat nog niet erg genoeg is, begin je te hallucineren en komen je ergste nachtmerries tot leven. Het is de horror die Pommeline, Jamilla Baidou en alle anderen die lijden aan slaapverlamming op regelmatige basis moeten doorstaan.

“Ik word soms midden in de nacht wakker en kan niet bewegen. Iedereen zegt mij dat het geen kwaad kan, maar ik voel me op die momenten echt niet goed”, getuigde Kendall Jenner (24) al over haar slaapverlamming in ‘Keeping Up with the Kardashians’. De Zweedse popster Zara Larsson (22) weet tevens als geen ander welke schade de slaapstoornis kan aanrichten. “Kort gezegd: ik word wakker en kan mij letterlijk niet bewegen. Mijn hersenen zijn actief, maar mijn lichaam is nog niet wakker”, zei ze eerder. “Het is echt bizar. Het duurt misschien een halve minuut - maar het voelt alsof ik meer dan een half uur vastzit in mijn lijf. Ik heb er vaak last van als ik veel stress heb of als er veel dingen op til staan in mijn leven.”

En ook Florence and the Machine-zangeres Florence Welch lijdt aan de aandoening: “Ik krijg het wanneer ik moe, gestrest of oververmoeid ben. Mijn lichaam gaat dan in overdrive waardoor ik enorm veel droom”, vertelde ze er al over. “Ik kan op die momenten niet alleen in een volledig verduisterde kamer slapen, omdat ik mij altijd inbeeld dat er iets in de donkere hoeken kruipt of door het raam kijkt.”

Zeldzaam?

Toch is slaapverlamming niet zo zeldzaam als je misschien zou denken. Honderdduizenden mensen lijden eraan en ook in ons land komt de slaapstoornis vaak voor. Vraag maar aan ‘Temptation’-Pommeline (25), die haar spookbeelden ook al akelig dichtbij zag komen. “Ik was een jaar of vijftien toen het voor het eerst gebeurde”, zegt ze ons. “Dat was in mijn mama haar slaapkamer, waar ik af en toe in haar bed sliep. Op een bepaald moment leek het alsof ik wakker werd, en zag ik in de rechterhoek van de kamer plots een man staan. Geen herkenbaar figuur, maar een zwart silhouet. Die schim kwam steeds dichter, maar ik kon mij niet meer bewegen. En ik kreeg geen adem meer, plots voelde ik een enorme druk op mijn borstkas. Het leek wel alsof iemand enorm hard op mijn borstkas kwam duwen.”

Pommeline wist op dat moment (nog) niet wat haar overkwam. “Ik dacht eerst dat ik geesten zag”, lacht ze. “Want ik was bij bewustzijn en dacht dat ik gewoon wakker was. Gelukkig kan ik het intussen herkennen en valt het nu minder vaak voor. En als het nu voorvalt reageer ik veel rustiger.” Ook Pommeline merkt dat de slaapstoornis samen gaat met haar gezondheid. “Als ik meer stress heb, dan speelt dat mee. Ik probeer er dus op te letten dat ik gezond leef en voldoende slaap heb. Trouwens, ook mijn zus had last van slaapverlamming. Maar ook bij haar werd het gelukkig beter toen ze ouder werd.”

Gevoel te sterven

Ook Youtubster Jamilla Baidou (27), die meer dan 160.000 abonnees heeft, weet wat het is om met slaapverlamming door het leven te gaan. “De eerste keer dat ik er mee in aanraking kwam, was een viertal jaar geleden”, vertelt ze. “Op een zondag, tijdens een middagdutje. Ik was op mijn rug in slaap gevallen toen het gebeurde. Ik wist totaal niet wat het was, ik dacht dat ik aan het sterven was. Een héél beangstigend gevoel.”

“Op een gegeven moment werd ik wakker en deed ik mijn ogen open, maar kon ik mij niet meer bewegen”, legt ze uit. “Alsof ik compleet verlamd was, al voelde ik wel een enorme druk op mijn borst. Mijn vader liep rond in huis, die was bezig met papierwerk. Ik hoorde mijn vader door de kamer wandelen en kon later ook alles navertellen wat hij had gedaan en gezegd. Maar op dat moment kon ik hem niet aanspreken.”

Verkrachting

Ook Jamilla zag net als Pommeline - haar nachtmerries tot leven komen. “En hoewel het bij de meesten om demonen om enge wezens gaat, was het bij mij nog veel erger. Ik hallucineerde over iemand die ik persoonlijk kende, een vriend van mij. Die kerel zat op mij en was mij aan het verkrachten. Een verschrikkelijke ervaring, net omdat het zo realistisch leek. Ik heb die vriend na die nachtmerrie ook letterlijk uit mijn leven gebannen. Niet dat hij schuld treft, maar ik was daar zo emotioneel van aangedaan dat ik hem gewoon niet meer wilde zien.”

De stoornis heeft zich ook al op andere manieren geuit, zo zegt Jamilla. “Ik heb ook al meegemaakt dat ik wilde ontwaken, maar dat lukte me niet. Ook zeer beangstigend. Zo moest ik op een dag opstaan om te gaan werken, maar toen ik uit bed wilde stappen lukte dat gewoon niet. Ik hoorde mijn wekker rinkelen, maar kon die gewoon niet afzetten.”

Signalen herkennen

Het heeft een tijdje geduurd voor de Youtubester kon plaatsen dat ze aan slaapverlamming leed. “Die eerste keer was ik enorm bang en mijn hartslag schoot in de hoogte. Ik wist toen niet dat de aandoening bestond en had er ook nog nooit van gehoord”, zegt ze. “Terwijl ik de signalen nu kan herkennen. De keren dat ik er later last van had was telkens als ik op mijn rug in slaap viel. Dat heeft er in mijn geval dus invloed op. Daarnaast is het belangrijk om niet in paniek te schieten, want je weet dat het tijdelijk is. En het kan ook een oplossing te zijn om je te focussen op een bepaald punt in je lichaam, om zo het ‘gevoel’ terug te krijgen. Focus al je aandacht bijvoorbeeld op één vinger, en als je deze kan bewegen volgt de rest van je lichaam normaal snel.”

Remedie?

Wie aan slaapverlamming lijdt, kan dat volgens experten verhelpen door goede slaappatronen. Vermijd alcohol en cafeïne en eet niet te veel voor je gaat slapen. Probeer ook niet op je rug te slapen, want die positie kan leiden tot een gebrekkige slaap. Als je samen met een partner slaapt, kan je hem of haar vragen je wakker te maken van zodra je vreemde gedragingen vertoont. “En zelfs gewoon weten dat er zoiets als slaapverlamming bestaat, kan al helpen”, aldus professor Chris French, psycholoog aan de University of London. “Het helpt je te beseffen dat je niet gek bent en dat het niet echt geesten en demonen zijn.”