Pommeline en Fabrizio gingen van ‘ziekelijke jaloezie’ naar een trouwdatum: “Op 2 mei is het zover” MVO

02 januari 2019

07u10

Bron: HBVL 0 Showbizz ‘Temptation’-gezichten Pommeline en Fabrizio (26) stappen dit jaar in het huwelijksbootje, en we weten nu ook wanneer dat precies zal gebeuren. Op 2 mei willen ze het officieel maken, net op de verjaardag van Pommeline.

Nochtans hebben ze een lange weg afgelegd. “Ik was ziekelijk jaloers en had weinig vertrouwen in vrouwen. Bij haar dacht ik: ofwel wordt zij het, ofwel niemand”, aldus Fabrizio in Het Belang van Limburg. “Ik claimde al haar tijd: wou absoluut bij haar slapen, om zeker te weten dat er geen ander was. Gelukkig heeft ze het met mij volgehouden.” Ook Pommeline gaf toe dat ze wel erg jaloers was in hun relatie, zeker tijdens de deelname van Fabrizio aan ‘Sterren Op De Dansvloer’.

Maar nu is alles dus in kannen en kruiken. De twee zijn voorlopig op vakantie, maar zullen zich daarna volledig focussen op het organiseren van hun huwelijk. “We hebben het al uitgesteld, omdat het zo druk is en alles zo kort op elkaar valt”, aldus Pommeline. “Maar we hebben een nieuwe trouwdatum op het oog: 2 mei. Ideaal, want dat is mijn verjaardag!”