Pommeline en Fabrizio gaan eigen programma maken over tatoeages DBJ

19 februari 2018

16u55 0 Showbizz 'Temptation Island'-verleiders Pommeline en Fabrizio gaan een onlineprogramma maken. In het programma zullen koppels tatoeages voor elkaar verzinnen, die dan gezet zullen worden door Pommeline en Fabrizio.

Het programmma doet denken aan het Britse 'Just Tattoo of Us' dat bij ons uitgezonden wordt op MTV. Ook daar moeten koppels een tattoo uitkiezen voor elkaar. Grappig is dat in Engeland het programma ook wordt gepresenteerd door een realityster. Charlotte Crosby werd bekend als deelneemster van 'Geordie Shore', de Britse versie van 'Jersey Shore'.

Op het lijf geschreven

Pommeline werkt in Fabrizio's Tattoo Saloon in Beringen. Het is dan ook geen verrassing dat het onlineprogramma van de twee in het teken zal staan van tatoeages.

Dit weekend publiceerde Warner Bros Nederland een oproep voor kandidaten op hun Facebookpagina. Er wordt gezocht naar koppels die het aandurven om samen een tattoo te laten zetten. De koppels kiezen of ontwerpen een tattoo voor elkaar en Pommeline en Fabrizio leggen die dan voor de eeuwigheid vast. Een flinke portie vertrouwen in je partner kan dus van pas komen.

Vorig week kwam bij ons aan het licht dat Pommeline valt voor 'kleurplaat' Fabrizio. Dat had ze gezegd in een vlog met haar plastische consulente, Diana Gabriels. Pommeline had eerder een relatie met Merijn, die had ze overgehouden aan haar deelname aan 'Temptation Island' vorig jaar.