Pommeline en Fabrizio delen liefdesgeluk: "Ja, wij zijn een koppel" (+ waarom ze al die tijd logen)

03 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 22 Showbizz Het welles-nietesspelletje is voorbij. ‘Temptation’-verleiders Pommeline (23) en Fabrizio (25) zijn wel degelijk een koppel. In Dag Allemaal praten ze voor het eerst over hun prille liefde. Én over de, zo menen zij, onterechte haatgevoelens van Pommelines ex Merijn.

Wekenlang hielden ze de lippen stijf op elkaar. Pommeline ontkende zelfs met klem dat zij en Fabrizio een relatie hadden. "Omdat we eenvoudigweg niet anders kónden, door het contract dat ik had ondertekend met de makers van ‘Temptation Island’ en VIJF", zegt Fabrizio, die ook Pommelines baas is in zijn tattooshop. "Maar nu mag het er éindelijk uit: ja, Pommeline en ik zijn een koppel!"

Onafscheidelijk

Compleet uit de lucht valt dit nieuws niet. Iedereen met ogen in z’n hoofd zag dat de twee de laatste weken ­onafscheidelijk waren. "Het was gewoonweg te moeilijk om onze liefde te verstoppen", aldus de ultieme ‘Temptation’-­verleider. "Uiteindelijk kregen we van VIJF de toestemming om nú al als koppel naar buiten te treden. In de hoop dat dit ons rust gaat geven. Zo kunnen ook wij de puntjes op de i zetten. Over wat er écht gebeurd is."

