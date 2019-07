Pommeline en Fabrizio bevestigen breuk: “Maar die staat los van onze deelname aan ‘Temptation Island Vips’” MVO

26 juli 2019

15u32 20 Showbizz Het is dan toch zover: Pommeline en Fabrizio laten via Instagram weten dat ze elk hun eigen weg gaan. Het koppel wordt al maanden achtervolgd door de geruchten dat ze uit elkaar zijn.

“Na vele vragen en reacties willen Fabrizio en ik bij deze laten weten dat we allebei onze eigen weg op gaan. Dit is een gezamenlijk besluit geweest en staat los van onze deelname aan ‘Temptation Island Vips’.” Pommeline kreeg het zwaar te verduren in de laatst uitgezonden afleveringen van het realityprogramma, en werd er vaak in tranen gezien. Vele kijkers namen dus aan dat hun breuk wél iets met de deelname te maken had, maar dat wil het koppel nu weerleggen. Pommeline en Fabrizio waren sinds vorig jaar verloofd. “We hopen dat mensen ons onze privacy willen gunnen”, klinkt het nog.

Samen alles opgebouwd

“Ik wil hem niet kwijt, Ik heb zo veel opgegeven voor die jongen”, klonk het nog bij Pommeline in de laatste aflevering van ‘Temptation VIPS’. “Ik woon met hem samen - anderhalf uur van mijn vorige thuis waar ik alles heb achtergelaten, ik werk met hem, ik heb alles met hem. Alles heb ik opgebouwd met die jongen. Ik dacht eindelijk dat ik iemand gevonden had waar ik m’n fucking leven mee kon opbouwen. En ik heb al zo weinig geloof in de liefde. Ik ben zo’n goed meisje. Ik had het gewoon echt niet verwacht van hem, echt niet. Hij stelt me zo teleur. Ik ben bang om dat alles te verliezen.” De twee waren een jaar samen en werkten beiden in dezelfde tattoo-zaak.

Gespot met andere dame

Het verhaal van de breuk lekte naar de buitenwereld omdat Fabrizio samen met een andere vrouw gespot werd op het strand. “Ik heb een hekel aan mensen die ongevraagd foto’s van je nemen, en daar dan zonder context een verhaal aan koppelen terwijl ik er niks aan kan doen”, vertelde Fabrizio daar eerder deze maand over in een online blog. Hij liet er ook al vallen dat hij en Pommeline niet meer samen zouden werken. “Ik ben van plan om in de eerste plaats de zaak in Gent te laten overnemen door Pommeline. Die heb ik er extra bijgenomen, maar ze gaat nu naar haar. Daarna kunnen we los van elkaar werken.”

Jaar gewacht met deelname

Fabrizio wist ook te vertellen dat ze een jaar eerder al gevraagd waren als koppel voor ‘Temptation’, maar dat ze dat toen nog niet zagen zitten. “Het was dan heel leuk en gezellig, maar om het nog een keer te doen... Als koppel, nee, dat denk ik niet. We hebben er nochtans goed over nagedacht voor we erin stapten. Vorig jaar zijn we ook al gevraagd, en toen heb ik vlakaf ‘nee’ gezegd, omdat we nog maar drie weken samen waren. Waarom zouden we dat op het spel zetten? Nu waren we al iets langer samen, we wisten allebei wat we wilden.”

‘Temptation’-veteranen

Pommeline nam in 2017 al eens deel aan ‘Temptation Island’ als verleidster. Daar kaapte ze Merijn weg van zijn wederhelft. Fabrizio was het jaar daarop te zien als verleider. Ze leerden elkaar buiten het programma kennen en verloofden zich in 2018. Er lopen al langer geruchten dat hun relatie op de klippen zou zijn gelopen, maar vermoedelijk waren ze door ‘Temptation VIPS’ contractueel tot zwijgen verplicht.