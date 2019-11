Pommeline bevestigt nieuwe relatie KD

10u05 13 Showbizz ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline Tillière heeft haar relatie met Cirio Wassenhove bevestigd. Hij plaatste eerder al een foto online waarop hij de ex-verleidster zoent, maar op haar Instagrampagina bleef het muisstil. Tot nu. “My ride or die”, schrijft het tv-gezicht bij een innige foto van hen samen.

In ‘Celebs gaan Daten’ op VIJF laat Pommeline Tillière nog alle mannen links liggen omdat ze haar breuk met Fabrizio maar niet kan verwerken. In een fragment dat VIJF op televisie gebruikt om de aflevering van morgen aan te kondigen, is echter te zien dat de blondine toch bezwijkt voor de charmes van Levi. Het duo kwam een tijdje geleden als koppel naar buiten op Instagram, maar verwijderde niet veel later alle foto’s weer. De romance was van korte duur. Nu heeft Pommeline het geluk opnieuw gevonden bij Cirio. Net als Pommeline werkt in een tattoozaak.

De ‘Temptation’-vrijgezellen Pommeline en Fabrizio kondigden hun breuk aan nadat ze hadden deelgenomen aan het programma ‘Temptation VIPS’. Toch zou hun relatie niet in Thailand, maar wel in ons land op de klippen zijn gelopen. En hoewel Fabrizio het hart van Pommeline brak, lijkt ze inmiddels terug open te staan voor de liefde.