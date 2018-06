Pommeline (23) is verslaafd aan tattoos: "Van sommige heb ik al spijt" TK

12 juni 2018

11u01

Bron: Story 0 Showbizz Waar tatoeages vroeger nog taboe waren, zijn ze intussen de normaalste zaak van de wereld. Vraag maar aan Pommeline, die zelf werkt als taoeëerder in de zaak van haar vriend Fabrizio Tzinaridis. " Ik ben opgegroeid met tattoos, de arm van mijn moeder staat vol ", vertelt ze in Story.

"Op mijn negentiende liet ik mijn eerste tattoo zetten, gewoon een kruisje achter mijn oor, om te voelen wat het is. Intussen heb ik er naar schatting dertig. Ik ben de tel kwijt, maar ik heb nog veel plaats (lacht). Mijn vriend Fabrizio is intussen begonnen aan mijn rechterbeen, dat moet vol komen te staan met indianentekeningen. Maar dat zal voor na de zomer zijn. Hoe ouder ik word, hoe minder goed ik de pijn verdraag."

Je noemt jezelf verslaafd aan tattoos...

"Tja, anderen zijn gek op kunst en hangen schilderijen in huis, ik wil kunst op mijn lichaam. De meeste tattoos hebben voor mij geen emotionele betekenis, ik vind ze gewoon mooi. Later zullen de tatoeages mooie herinneringen aan vroeger zijn. Ik word een coole oma (lacht). De vorm zal misschien veranderen tegen dan, maar dat maakt me niet uit. Het is mijn lichaam, ik doe ermee wat ik wil."

Heb je spijt van bepaalde tatoeages?

"Ja, want smaak evolueert. Mijn arm zou ik nu anders tatoeëren, maar ik lig er niet wakker van. Alleen de tattoo van mijn ex Merijn ga ik verwijderen. Ik stond er destijds volledig achter om de `M' onder mijn Thaise tattoo van Temptation te zetten. Als we vrienden waren gebleven, zou ik die tattoo houden, maar we zijn met laaiende ruzie uit elkaar gegaan. Ik wil dus zo snel mogelijk van die tattoo af.

Over de langetermijngevolgen van tattoos is weinig bekend. Maak je je nooit zorgen om je gezondheid?

"Nee, want met de inkt is niets mis. Maar ik geef toe dat ik mijn tattoos beter moet verzorgen. Ik ben niet zo'n goed voorbeeld voor onze klanten. Ik heb al een paar infecties gehad omdat ik geen verzorgende zalf had gesmeerd."