Pommelien Thijs maakt zich klaar voor JEZ!-feestweek: “Als jong persoon komt er veel op je af”

MuziekVan maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart is het zover. De allereerste editie van JEZ! wordt met toeters en bellen afgesloten tijdens een heuse JEZ!-feestweek. In vijf Vlaamse steden kunnen de liefhebbers genieten van verschillende muzikale optredens. Ook Joepie-covergirl Pommelien Thijs (21) komt langs en is van plan de slotdag op z’n kop te zetten met een groot feest. “Ik ga ook nieuwe muziek brengen.”

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten. Samen met heel Vlaanderen zamelt JEZ! geld in voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel, die zich inzetten voor jongeren. De slotweek wordt gevierd met een vijf dagen durend feest, boordevol optredens van grote Belgische artiesten. Qmusic maakt de hele week live radio vanop het dek van de JEZ!-boot die aanmeert in maar liefst vijf steden: Brugge, Deinze, Aalst, Boom en Antwerpen. Er zal elke dag een feestje worden gevierd op de kade, met optredens van onder meer The Starlings, Niels Destadsbader, Coely, Regi, Dimitri Vegas & MATTN én Pommelien Thijs.

Jongeren in de spotlight

Die laatste is - vanwege haar covershoot voor de eenmalige editie van Joepie - uitgegroeid tot een JEZ!-gezicht, iets waar ze zelf erg blij mee is. “Als zangeres vind ik het belangrijk om duidelijk te maken wat mijn waarden en normen zijn en te tonen waar ik mij graag achter zet. En JEZ! hoort daar zeker bij.” Ze vervolgt: “Als er een mooie kans zich voordoet om geld in te zamelen voor een goed doel, dan ben ik daar altijd voor te vinden. Ik ben graag van de partij, want het is echt belangrijk om hier aandacht aan te schenken.”

De 21-jarige zangeres begrijpt als geen ander hoe belangrijk het is om jongeren in de spotlight te zetten. “Als jong persoon komt er veel op je af, langs alle kanten. Als ik het even moeilijk heb, mag ik mij gelukkig prijzen dat ik een goed vangnet heb, dankzij mijn vrienden en familie. Dat is voor mij altijd toegankelijk geweest, maar ik ben me ervan bewust dat dat niet voor iedereen het geval is.”

Volledig scherm Pommelien Thijs voor Joepie. © DPG media

Slotfeest

Op de slotdag, op vrijdag 31 maart, zal de Vlaamse popprinses gedurende een halfuur Antwerpen op stelten komen zetten. “Er komt nieuwe muziek aan, dus het gaat een van de allereerste keren zijn dat ik het live ga brengen. Zo verschijnt mijn single ‘Hypothetisch’ zeer binnenkort. Het nummer gaat over het moment dat je iemand fijn leert kennen, maar er op dat moment niet echt plaats voor hebt in je hoofd, waardoor je wat afstand neemt. Je begint je af te vragen: ‘wat als ik gewoon moeilijk ben om van te houden?’ en ‘wat als ik niet close durf worden met mensen omdat het eng is om relaties aan te gaan?’ Ik kijk ernaar uit om het nummer live te brengen en er goed op te kunnen dansen!”

Waarom de mensen massaal moeten afkomen? “Omdat het een dik vet feest gaat worden. Er komen een hele week lang superleuke namen optreden. En als je al feestend een goed doel kan steunen? Dan snap ik niet waarom je er niet zou bij zijn.”

Op de website www.jezofficial.be vind je de volledige line-up terug, alsook alle praktische info.

Iedereen steeds welkom op het feestterrein vanaf 15 uur. Het feest is gratis voor iedereen.

Planning & line-up: Op maandag 27 maart meert de JEZ!-boot aan in Brugge

16u00: lokaal dj-talent 17u30: The Starlings 18u35: Coely 19u30: Henri PFR 20u30: Dimitri Vegas & MATTN 21u00: Team DAMP Dinsdag 28 maart meert de JEZ!-boot aan in Deinze 16u00: lokaal dj-talent 17u30: Flemming 19u30: Regi 21u00: Michael Amani Op woensdag 29 maart meert de JEZ!-boot aan in Aalst 16u00: lokaal dj-talent 17u30: Niels Destadsbader 19u30: Pauline 21u00: Gladde Paling Donderdag 30 maart meert de JEZ!-boot aan in Boom 16u00: lokaal dj-talent 17u30: Berre 19u30: OSKI 20u45: Yones 21u00: Yones, Jinho 9, Ian Thomas Op vrijdag 31 maart wordt de JEZ!-feestweek afgesloten in Antwerpen 16u00: lokaal dj-talent 17u30: Gustaph 17u55: Grace 19u30: Pommelien Thijs 21u00: Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob

KIJK. Achter de schermen bij covershoot met Pommelien Thijs.

