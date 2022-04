Pommelien Thijs kust met Flo Windey in nieuwe clip: “Over de eerste keer dat ik gevoelens kreeg voor een meisje”

“‘Ongewoon’ gaat over het eerste gevoel dat je krijgt als je verliefd wordt op iemand. Als je zo compleet omver geblazen wordt”, vertelt Pommelien ons in een interview. “De tekst is autobiografisch. Het nummer gaat over de eerste keer dat ik die gevoelens had voor een meisje. Dat was de eerste keer dat ik dacht ‘Ah tiens’. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat dat hetzelfde gevoel was voor mij. Het is een universeel gevoel: of je nu op jongens, meisjes of op allebei valt, dat doet er gewoon niet toe. Dit nummer had eigenlijk over iedereen kunnen gaan. Als het maar liefde is.”