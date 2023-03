Pommelien Thijs brengt in juni debuutalbum uit: “Alles wat ik in mijn leven gedaan heb, leidde naar dit punt”

Showbizz Na knallende optredens van Regi en Maksim Stojanac, gaat feestje verder op JEZ!-boot

HLN, VTM, Qmusic en Belfius pakken deze week uit met JEZ! als opvolger van Rode Neuzen Dag. Met dit initiatief worden jongeren in de kijker gezet. JEZ staat dan ook voor jong en zot, maar ook jong en zelfzeker, jong en zorgzaam, jong en zoveel meer dus. Als slotmoment vaart de JEZ!-boot de ganse week door Vlaanderen om op verschillende haltes een feestje te bouwen. Deze avond is dat in Deinze, waar onder andere Regi, Maksim Stojanac en Michael Amani het dak eraf blazen. De JEZ!-feestweek loopt nog tot en met 31 maart. Op de varende radiostudio draaien de Q-dj’s verzoekjes die je kan aanvragen. Of je kan een financiële gift doen kan via qmusic.be of de Q-app.