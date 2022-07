Polonaise loopt lichtjes uit de hand: enthousiaste fan knijpt in de billen van Frans Bauer

Celebrities Adele praat voor het eerst over afgezegde concerten in Las Vegas: “Ik ga geen show geven omdat het moét”

Adele (34) heeft in een interview met ‘Desert Island Discs’ voor het eerst gepraat over de concerten in Las Vegas die ze in januari last minute afzegde. “De show was gewoon niet goed genoeg”, klinkt het in het interview. De zangeres had het verder ook nog over haar gewichtsverlies én haar wens om nog meer kinderen te krijgen.

3 juli