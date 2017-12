Polonaise en champagne: Jo Vally en minister-president Geert Bourgeois vieren nu al oudjaar HL

12u09 0 Kristof Ghyselinck Jo Vally met Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Showbizz Jo Vally en Vlaams minister-president Geert Bourgeois waren de hoofdgasten tijdens de vierde editie van ‘Loftrompetten’. Samen met de hoogzwangere Lyndsay stalen zij de show op het podium van het gala, dat op oudejaarsavond door MENTtv wordt uitgezonden.

‘Loftrompetten 2017’ is een awardshow, waarbij de strafste Vlaamse artiesten van het voorbije jaar in de bloemen worden gezet. Dat gebeurt met de steun van Sabam, Vlapo (Vlaamse Podiumartiesten) en Radio 2. De feestelijke tv-opname in Beervelde werd door Micha Marah en voormalig ‘De muziekdoos’-gezicht Johan Verstreken gepresenteerd.

Omdat Bart Peeters, Niels & Wiels, Lyndsay, Christoff en Van Echelpoel het bijna voorbije jaar muzikaal kleurden, waren zij de ietwat voorspelbare hoofdwinnaars van de avond. Lyndsay, die begin januari moet bevallen en daar nu al veel felicitaties voor kreeg, mocht trouwens met twee trofeeën naar huis. Eentje was er wel voor haar broer Christoff, die er niet kon bij zijn wegens opnamen in Duitsland.

Kristof Ghyselinck Lyndsay mocht met twee prijzen naar huis.

Aan het slot van de avond mocht ook Jo Vally het podium op. Hij kreeg uit handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois ‘De carrièreprijs’. Waarna Jo een van zijn hits inzette, de confetti naar beneden regende, met champagne werd geklonken en de polonaise werd ingezet. Iedereen gaf elkaar spontaan drie kussen en wenste het allerbeste voor het nieuwe jaar. Er was veel ambiance en iedereen leek de generale repetitie voor oudejaarsavond geweldig te vinden.

‘’Natuurlijk ben ik supertrots dat ik deze prijs krijg voor mijn 40-jarige carrière”, zei Jo achteraf. “Dat jubileum vier ik volgend jaar uitgebreid met een tournee ‘Unplugged’ in culturele centra. Naar deze ‘Loftrompetten’ zal ik op oudejaarsavond niet kunnen kijken, want dan sta ik in Muizen op het podium om met de fans het nieuwe jaar in te zetten. Maar twee keer oudjaar vieren, ja, dat heeft wel iets.”

Ook de minister-president heeft al plannen voor de feestnacht op 31 december. ‘’Ik vier dat traditioneel met vier koppels, telkens bij iemand anders thuis”, zei Bourgeois. “Deze keer is het bij ons en zal ik de perfecte gastheer proberen zijn. Naast lekker eten staan er natuurlijk ook bubbels op ons feestprogramma, maar in de loop van de avond springen er altijd ook kinderen en kleinkinderen binnen om goeiedag te komen zeggen. Oudjaar is bij ons traditioneel een avond vol gezelligheid en vriendschap.”

Of de toppoliticus een grote fan is van Vlaamse schlagers? “Ik kan de Vlaamse muziek niet op de voet volgen, omdat ik sowieso weinig tv kijk of naar de radio luister. Maar ik heb altijd veel sympathie gehad voor onze Vlaamse artiesten. Op hun muziek kunnen de mensen feesten. Ik steun dan ook elk initiatief dat onze Vlaamse muziek promoot, want ik weet dat daar een ruim publiek voor is.”

Kristof Ghyselinck Veel ambiance daar in Beervelde.

Kristof Ghyselinck Het presentatieduo: Vlaams parlementslid Johan Verstreken en Micha Marah.