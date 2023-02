POLL. Wie zit er in de pakken van ‘The Masked Singer’? Vertel ons hier jouw gok

Showbits Pech voor Karen Damen die afhaakt voor 'The Masked Singer’: "Voortaan ook prijs voor beste speurder”

“Het zijn grote schoenen om te vullen.” Jens Dendoncker heeft het de afgelopen weken al een paar keer gezegd in interviews over ‘The Masked Singer’. Hij volgt namelijk Niels Destadsbader op als presentator van het superpopulaire programma. Maar breekt het koude zweet hem uit, één uur voor de eerste opname van de show? Jarne was er exclusief bij voor Showbits. Hij vertelt onder meer dat er ook een wedstrijd onder de speurders komt. Pech dus voor de fanatiekste speurder van allemaal: Karen Damen. Want zij is er in dit derde seizoen niet meer bij. Bekijk het hele interview met Jens voor de rollercoaster van ‘The Masked Singer’ van start gaat.

11:01