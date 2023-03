POLL. Wie zit er achter de maskers van Hippo, Tovenaar en co in ‘The Masked Singer’? Vertel ons jouw gok

TV GEZIEN? ‘Boris’: “Achter de stugste snor van Vlaanderen schuilt een schoon mens”

De minst emotionele tv-figuur levert een van de ontroerendste docureeksen van het jaar af. In ‘Boris’ onderneemt Jeroom (45) de reis die z'n broer had willen maken vooraleer hij op z'n 24ste stierf aan kanker. Dat doet hij in het gezelschap van Jonas Geirnaert (40), Bockie De Repper (38) en de urne waarin de assen van Boris rusten. Het Play4-programma, waarvan de eerste aflevering al te zien is op Streamz, is echter veel meer dan een realityreeks over een tragisch verlies.