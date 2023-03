POLL. Wie kruipt volgens jou in de huid van Foxy Lady, Minotaurus en co in ‘The Masked Singer’? Vertel ons jouw gok

Royalty ‘The Crown’ achterna: fictie­reeks op komst over ontluiken­de liefde tussen Máxima en Wil­lem-Alexan­der

De Nederlandse koningin Máxima (51) krijgt een fictiereeks over haar leven. In de Videoland-serie komen kijkers meer te weten over haar relatie met Willem-Alexander. Opnames voor de fictiereeks gaan in juni van start. Op het uiteindelijke resultaat is het wel nog wachten tot volgend jaar.