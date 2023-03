POLL. Weet jij wie Leeuw, Raaf en co zijn in ‘The Masked Singer’? Vertel ons jouw gok

Podcast MEDIAWAT­CHERS. “De Vermeires is van de flauwste feel­good-tv en de kijker straft dat af”

De tweede aflevering van ‘De Vermeires’, de realityreeks rond Jacques Vermeire, viel afgelopen weekend duidelijk minder in de smaak dan bij de start van de reeks. Zo’n 160.000 kijkers haakten af, en daar zijn volgens de Mediawatchers verschillende redenen voor. “Het is geen programma voor een zaterdagavond”, vindt showbizzjournaliste Desna Lespinoy. Voor televisiejournalist Mark Coenegracht mag het programma ook wel wat meer pit krijgen: “Het is van de flauwste feelgood-televisie waarvan je in slaap valt.” Luister hierboven naar de volledige aflevering van de podcast ‘De Mediawatchers’.