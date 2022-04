Politieke statements op de MIA’s: Bazart en Tourist LeMC bekennen kleur

Niet veel later mocht ook Tourist LeMC het podium op. Hij kreeg de MIA voor ‘beste hiphop/R&B’, en ook hij sprak z’n steun voor het geteisterde land in Oost-Europa. “Leve Oekraïne”, klonk het in niet mis te verstane bewoordingen. Al kreeg ook Conner Rousseau een veeg uit de pan. De Vooruit-voorzitter oogstte een tijdje terug kritiek met een uitspraak over Brussel. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zei Rousseau in een interview met Humo. Dat was niet naar de zin van Tourist LeMC. “Natuurlijk is Molenbeek ook België”, stelde hij.