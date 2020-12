Politiek journalist en Wetstraat-icoon Dirk Van den Bogaert (67) gaat met pensioen, maar blijft actief voor VTM NIEUWS

ShowbizzPolitiek journalist en Wetstraat-icoon Dirk Van Den Bogaert gaat na 32 jaar VTM NIEUWS met pensioen. Dirk blijf wel nog actief bij de VTM NIEUWS-redactie: om de zondagse studiogasten te zoeken en te overtuigen én om onze straffe jonge generatie politieke journalisten te coachen. “Natuurlijk blijven we een beroep doen op onze goede collega Dirk Van Den Bogaert”, zegt Nicholas Lataire, directeur News City en jarenlang hoofdredacteur van Dirk bij VTM NIEUWS. “Dirk is een toonbeeld van sterke, evenwichtige journalistiek en heeft járen ervaring. Die willen we niet zomaar laten verloren gaan.”

In de ruim dertig jaar werd Dirk Van Den Bogaert niet alleen een vast gezicht in de Wetstraat, maar ook bij heel wat Vlamingen in de huiskamer. Hij slaagde erin om al die jaren neutraal te berichten over heel wat politieke crises en zette de nieuwsdienst van VTM sinds de start in 1989 mee op de kaart als betrouwbare nieuwsbron. Doorheen de jaren bouwde hij een indrukwekkend netwerk op binnen de politiek en kreeg hij elke politicus voor de camera, ook voor moeilijke interviews.

Pionierswerk

Dirk begon zijn carrière in 1975 met een stage bij Vooruit, de voorloper van De Morgen. Na ruim tien jaar bij de krant zette hij de stap naar VTM, om daar pionierswerk te verrichten en de nieuwsdienst van VTM uit de grond te stampen. Daar bleef hij 32 jaar lang en groeide uit tot één van de beste en bekendste politiek journalisten van Vlaanderen. De laatste jaren regelde hij ook wekelijks de zondagse studiogasten in het nieuws van 13u. Mede dankzij hem groeide dit uit tot een vast en sterk format van VTM NIEUWS.

Moderne gepensioneerde

Dirk Van den Bogaert gaat dan wel met pensioen op zijn 67ste, hij is niet van plan het “actieve leven” vaarwel te zeggen. Integendeel. “Dirk ademt politiek. Hij leeft voor zijn vak”, vertelt Nicholas Lataire. “We zijn ervan overtuigd dat elke moderne nieuwsredactie voldoende ervaring en kennis in huis moet hebben en houden. Zeker op politiek vlak is het meer dan ooit belangrijk om overzicht en perspectief te behouden. Daarom zijn we blij dat Dirk ook in de toekomst als een moderne gepensioneerde deels voor ons blijft werken.”

Jong talent

Concreet zal Dirk Van den Bogaert nog enkele belangrijke taken op zich blijven nemen. Nicholas Lataire: “Dirk blijft doen waar hij ijzersterk in is: elke week op zoek gaan naar de studiogasten voor het zondagse politieke studiogesprek bij Dany Verstraeten - dat is intussen een referentie op de Vlaamse televisie. Daarnaast zal Dirk onze getalenteerde jonge politieke journalisten mee coachen en bijstaan met raad en daad. Zo gaat zijn enorme kennis niet verloren. Dat vinden we heel belangrijk.”

Bekijk ook: Met dit filmpje nam de VTM NIEUWS-redactie afscheid van Dirk Van den Bogaert