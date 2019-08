Politie verzegelt CBD-shop Ian Thomas: “Ongelofelijk! Ik wil hier net duidelijk maken dat CBD géén cannabis is”



28 augustus 2019

13u22 26 Showbizz Ian Thomas opende deze voormiddag de deuren van zijn CBD-shop in Antwerpen, maar kreeg meteen de politie binnen. Een tiental agenten controleerde alle CBD-producten in de winkel en verzegelde daarna het pand. “En dat terwijl CBD níks met drugs te maken heeft”, zucht Thomas.

In de winkel in de Kloosterstraat verkoopt Ian sinds vandaag CBD-producten, waaronder geurkaarsen en etherische oliën. CBD of cannabidiol is een stof die uit de hennepplant gewonnen wordt, maar in tegenstelling tot cannabis kan je er niet high of verslaafd van raken. “CBD heeft een helende werking en doet zoveel goeds met je lichaam. Daarom wil ik de mensen ermee laten kennismaken”, aldus Ian Thomas. “Maar in België geloven ze nog niet in de werking. Het wordt nog door te veel mensen als drugs bekeken. En voilà, nu staat de politie hier al, ongelofelijk!”

De politie controleerde alle producten in de winkel. “Ze halen hier alles leeg”, zuchtte Ian. “De kans dat ze de producten in beslag nemen, is groot.” Maar de gevolgen bleken ingrijpender dan dat. De politie stelde enkele inbreuken vast en sloot de winkel. “Het FAVV zegt dat wij onze producten verkopen als voedingsproduct. Maar wij verkopen etherische oliën, daarop staat duidelijk dat ze niet geschikt zijn voor consumptie”, vertelde de zaakvoerster van de pop-up store aan de Gazet van Antwerpen. “Ten tweede zou het pand niet ingeschreven zijn in het KBO van Antwerpen. Wij huren het pand voor een week en de eigenares had nochtans gezegd dat het volledig in orde was. Wij hebben zelf nog contact gehad met de stad Antwerpen om zeker te zijn dat we geen extra vergunningen nodig hadden. Het antwoord was nee.”