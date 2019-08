Politie verzegelt CBD-shop Ian Thomas: “Ongelofelijk! Ik wil hier net duidelijk maken dat CBD géén cannabis is”



28 augustus 2019

13u22 246 Showbizz Ian Thomas opende deze voormiddag de deuren van zijn CBD-shop in Antwerpen, maar kreeg meteen de politie binnen. Een tiental agenten controleerde alle CBD-producten in de winkel en verzegelde daarna het pand. Er zouden inbreuken op de voedselwetgeving zijn gepleegd en de popup-shop beschikte niet over alle vergunningen.

In de winkel in de Kloosterstraat verkoopt Ian sinds vandaag CBD-producten, waaronder geurkaarsen en etherische oliën. CBD of cannabidiol is een stof die uit de hennepplant gewonnen wordt, maar in tegenstelling tot cannabis kan je er niet high of verslaafd van raken. “CBD heeft een helende werking en doet zoveel goeds met je lichaam. Daarom wil ik de mensen ermee laten kennismaken”, aldus Ian Thomas. “Maar in België geloven ze nog niet in de werking. Het wordt nog door te veel mensen als drugs bekeken. En voilà, nu staat de politie hier al, ongelofelijk!”

De politie controleerde alle producten in de winkel. “Ze halen hier alles leeg”, zuchtte Ian. “De kans dat ze de producten in beslag nemen, is groot.” Maar de gevolgen bleken ingrijpender dan dat. De politie stelde enkele inbreuken vast en sloot de winkel.

Voedingsproduct

Volgens mede-zaakvoerster Ina Averhals heeft de politie de winkel verzegeld omwille van twee inbreuken: een strafrechtelijke inbreuk en een inbreuk op de voedselwetgeving. De CBD-shop is niet officieel gevestigd in Antwerpen en heeft daar geen inschrijvingsnummer. “Wij huren het pand voor één week. Als popup-zaak hebben wij geen inschrijvingsnummer nodig. Dat was ons zo verteld door de stadsdiensten”, aldus Ina Averhals.

Een groter probleem is de inbreuk op de voedselwetgeving. Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) stelt dat de CBD-shop zijn producten verkoopt als voedingsproduct. Zo gebeurt dat bijvoorbeeld in Nederland of andere buurlanden. Averhals ontkent dat echter ten stelligste: “Wij verkopen etherische oliën, daarop staat duidelijk dat ze niet geschikt zijn voor consumptie. Finaal is het wel onze bedoeling om de CBD-oliën ook als voedingssupplement te verkopen, maar dat was niet het opzet van onze popup-store in Antwerpen. Wij wilden deze week mensen laten kennismaken met CBD-oliën, zodat de perceptie rond het product wordt verruimd. En aan de overheid vragen wij: geef ons duidelijke regels zodat wij ons daar naar kunnen schikken. In tal van Europese landen is de verkoop van CBD-oliën geregeld, alleen in België blijft het erg vaag wat mag en niet mag."