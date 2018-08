Politie onderzoekt verkrachting op festival Reggae Geel HR

06 augustus 2018

16u19

Bron: Politie Geel 0 Showbizz De politie en het parket voeren een onderzoek naar een verkrachting op het festival Reggae Geel. Een verdachte is gerechtelijk aangehouden.

De 40ste editie van Reggae Geel lokte afgelopen vrijdag en zaterdag in totaal bijna 50.000 festivalgangers. Naast de verdachte van een verkrachting, moesten ook nog vier dealers voor de onderzoeksrechter verschijnen.

"124 festivalgangers werden betrapt met drugs", meldt de politie van Geel. "Het ging hoofdzakelijk om cannabis. Verontrustend was de aanwezigheid van LSD op het festival, een gevaarlijke drug, die in de jaren 60 vooral populair was. Eén persoon was zelfs dermate onder invloed van LSD dat hij door onze politieagenten en de medische hulpdienst begeleid werd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was even zorgwekkend."

Mensen die betrapt werden met drugs, kregen ter plaatse een voorstel voor een minnelijke schikking van 75 euro voor cannabis of 150 euro voor andere drugs.

Zondag werden tijdens een actie 'drugs in het verkeer' nog tien bestuurders uit het verkeer gehaald, omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Eén persoon had teveel gedronken en kreeg een rijverbod van 6 uur.