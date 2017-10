Politie Londen en New York onderzoeken aantijgingen tegen Harvey Weinstein kv

De politie in New York heropent een onderzoek uit 2004 naar de in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein. Directe aanleiding zijn alle beschuldigingen van seksueel misbruik en intimidatie door Weinstein die dezer dagen bekend zijn geworden. Ook in Londen onderzoekt de politie een aanklacht van aanranding tegen de filmbons, schrijft The Guardian.

Een woordvoerster van de politie van New York deelt mee dat de de hoop is gevestigd op aanvullende beschuldigingen en informatie over een oude zaak om alsnog vast te kunnen stellen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Volgens de Amerikaanse media ging het toen ook al om ongewenst seksueel contact met een vrouw.

De Londense politie bevestigt nu ook dat ze een klacht onderzoekt die gisteren tegen Weinstein werd neergelegd. Wie de klacht indiende, wilde de woordvoerder niet meedelen.

De afgelopen dagen hebben tientallen vrouwen toegegeven dat ze door Weinstein werden lastiggevallen. Drie vrouwen beschuldigen hem van verkrachting. Volgens Weinstein zijn de verhalen sterk overdreven.

Omkoping?

In maart 2015 beschuldigde het Filipijns-Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez Weinstein ervan haar te hebben betast tijdens een meeting op zijn kantoor. Ze diende een klacht in bij de politie van New York en sprak de dag nadien weer met de filmproducer af. Deze keer droeg ze een verborgen microfoon en kreeg ze bijstand van undercoveragenten. Toen Weinstein ook die avond weer avances maakte, werd er een klacht tegen hem neergelegd. De zaak werd doorverwezen naar de officier van Justitie in New York. Diens kantoor seponeerde de zaak echter. Volgens de International Business Times schonk David Boies, een bekende advocaat die ook het bedrijf van Weinstein vertegenwoordigde, na het incident 10.000 dollar aan de officier van Justitie Cyrus R Vance Jr. Officieel vertegenwoordigde Boies de filmproducer op het ogenblik van het incident echter niet.