Politie: Baldwin kreeg wapen van assistent-regisseur, wist niet dat het echte kogels bevatte

Celebrities Hollywood reageert geschokt na fataal ongeval op filmset: “Hoe kon deze tragedie in hemelsnaam gebeuren?”

22 oktober Alec Baldwin (63) heeft een fataal schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. De 42-jarige cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, is daarbij om het leven gekomen. De 48-jarige regisseur Joel Souza is volgens de politiekorpschef van Santa Fe met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar. Via de sociale media stromen de reacties uit Hollywood en de filmsector binnen.