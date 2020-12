Politie arresteert verdachten overvallen NikkieTutorials en René van der Gijp

ShowbizzDe politie heeft vandaag zeven mannen opgepakt die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen waarbij vermogende mensen en bekende Nederlanders het slachtoffer waren, onder wie YouTube-ster Nikkie de Jager (26) en voetbalanalist René van der Gijp (59). De verdachten, van 19 tot 24 jaar, zijn vanochtend van hun bed gelicht tijdens invallen in acht huizen in Rotterdam en Ridderkerk.

De verdachten zitten vast op verdenking van vier overvallen en drie inbraken in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland in Zuid-Holland en Uden in Noord-Brabant. “Het onderzoeksteam sluit niet uit dat er nog andere overvallen en inbraken aan deze verdachten kunnen worden gelinkt”, valt te lezen in een verklaring van de politie.

Tijdens de aanhoudingen werden een auto, designerkleding, designertassen, dure sieraden, horloges, geld, maar ook inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. De politie heeft telefoons en laptops meegenomen.



Nikkie de Jager reageert in een video op haar YouTube-kanaal opgelucht op de arrestaties. “Vandaag hoorde ik van de Nederlandse politie dat er arrestaties zijn verricht in mijn zaak over de gewapende overval bij ons thuis, afgelopen augustus. Het was een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven. Dylan en ik hebben nauw contact met de rechercheurs die op een geweldige manier aan de zaak werken. We moeten nu afwachten hoe het verder loopt. We willen de zaak verder niet beïnvloeden of schade berokkenen, dus meer kan ik er niet over zeggen. Voor onze privacy en in het belang van de zaak.”

Patroon

Het onderzoek naar de woninginbraken en overvallen startte enkele maanden geleden, toen rechercheurs van het Regionaal Team Overvallen (RTO) Rotterdam doorkregen dat er een een patroon zat in de werkwijze en de beoogde buit. “Het was de verdachten steeds te doen om dure horloges, sieraden en geld", zegt Arjan de Zwart, hoofd Dienst Regionale Recherche. “Ze wisten tonnen aan buit te maken. De verdachten gingen daarbij bovendien geweld niet uit de weg. In enkele gevallen gebruikten zij een vuurwapen om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan deze site dat het om een bende gaat. “Ze opereerden in wisselende samenstellingen.”

De aangehouden verdachten zitten in volledige beperking. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Onder schot

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus overvallen en onder schot gehouden door meerdere overvallers in haar woning in Uden. De daders, volgens de politie minimaal drie, gingen er met een onbekende buit vandoor.



“Dylan en ik werden aangevallen, maar zijn lichamelijk in orde”, liet de YouTube-ster vlak na de heftige gebeurtenis weten. “Maar mentaal is het een heel ander verhaal.”

Mislukte overval

Eerder dit jaar werd ook René van der Gijp slachtoffer van een overval. De daders, die met hamers op zijn auto insloegen, slaagden er echter niet in een buit mee te nemen. De ruiten van Van der Gijps wagen bleken gepantserd. Het Veronica Inside-gezicht kwam met de schrik vrij en kon nog wegrijden.



In oktober werd een van de overvallers veroordeeld tot een jaar cel.

In een vlog reageerde Nikkie de Jager op het nieuws:

