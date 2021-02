Politica Zuhal Demir blikt terug op jeugdjaren: “Ik moest echt vermageren of ik ging 100 kilo wegen”

Puisten

“Als puber wil je er toch wel goed uitzien. Ik heb ook een tijdje puisten gehad. Die waren toch wel een probleem in mijn jeugd, maar ook mijn gewicht. Als meisje ben je daar toch wel mee bezig. Ik at altijd heel veel en nu nog altijd trouwens. Er hangen er nog zes extra coronakilo’s aan, maar dat is een ander verhaal (lacht). Ik weet nog dat de kinderarts op mijn dertiende tegen mijn moeder zei dat ik echt moest opletten, want dat ik anders 100 kilo zou wegen.”

Quick

“Vanaf mijn 18de deed ik in de Quick vakantiewerk. Elk jaar opnieuw, telkens één volle maand. Toen ik op sollicitatiegesprek ging, zeiden ze: ‘Je bent vlot, we gaan je aan de kassa zetten’. Maar na twee dagen riep de manager me al terug. Hij zei: ‘Dit is hier wel de Quick, hier moet het snel gaan. Kijk naar die lange rij met wachtende mensen, je babbelt te veel’. (lacht) Maar het was een heel plezante tijd. Na de sluiting gingen we ook vaak iets drinken of feesten in Hasselt met de ganse ploeg.”