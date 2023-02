Police Academy-acteur George R. Robertson overleden

De Canadese acteur George R. Robertson, vooral bekend als politiecommissaris Henry Hurst in de eerste zes Police Academy-films, is overleden. Hij stierf vorige week op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Toronto, heeft zijn familie bekendgemaakt.

Robertson speelde de rol van commissaris Hurst voor het eerst in 1984. Hij bleef de franchise daarna trouw en verscheen ook in de vijf vervolgdelen. Alleen in het zevende en laatste deel, dat uitkwam in 1994, was Robertson niet te zien.

De acteur verscheen ook in enkele kleine rollen in de films Airport (1970), Norma Rae (1979) en JFK (1991), die allemaal werden genomineerd voor een Oscar in de categorie beste film. Ook speelde Robertson de rol van vice-president Dick Cheney in de tv-serie The Path to 9/11 (2006).

Zijn laatste rol op het scherm was in de tv-film Cradle to Grave uit 2017. Daarna wijdde hij zich aan schilderen en schrijven, aldus zijn familie.

Naast zijn acteercarrière, waarin hij zeker 80 rollen vertolkte, herdacht zijn familie ook de inspanningen van Robertson voor het goede doel. Zo liep hij ongeveer 503 kilometer door het zuidwesten van Frankrijk om geld in te zamelen voor een weeshuis in Thailand, aldus het overlijdensbericht.