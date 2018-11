Pokémon-figuurtje Pikachu wordt Tamagotchi KD

08 november 2018

13u45

Bron: Serebii 0 Showbizz In Japan komt er een Pokémon-variant op de Tamagotchi-hype die zou draaien rond het figuurtje Eevee. Dat meldt de website Serebii.

Een Tamagotchi is kleine gameconsole waarop een simpel videospelletje gespeeld kan worden. Bedoeling van de Tamagotchi is om een virtueel beestje op te voeden en in leven te houden. Ook bij ons was dat spel in de jaren ‘90 een hype.

In Japan, waar het spel nog altijd razend populair is, komt er binnenkort een speciale versie met het Pokémon-figuurtje Eevee. Het nieuws daarover werd waarschijnlijk gelekt ter promotie van de nieuwe videogame ‘Pokémon: Let’s Go Pikachu en Eevee’ waarvan de release gepland staat op 16 november. Het is niet de eerste keer dat Pokémon voor een Tamagotchi zorgt. In 2000 werden er zelfs vier verschillende versies, waaronder één met Pikachu, op de markt gebracht.