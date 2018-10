Poetsvrouw beschuldigt Jean-Pierre Van Rossem van seksuele intimidatie MVO

23 oktober 2018

Eind dit jaar zou er een documentaire over z'n leven moeten verschijnen, maar nu heeft Jean-Pierre Van Rossem (73) anderen dingen aan zijn hoofd. Zijn voormalige poetsvrouw beschuldigt hem namelijk van seksuele intimidatie. Van Rossem ontkent met klem.

Jasmina Mouton, zo heet de vrouw die haar verhaal wil doen over Jean-Pierre Van Rossem. Ze kent hem al meer dan vijfentwintig jaar. De laatste jaren reed ze om de veertien dagen richting z’n woonplaats Kapelle-op-den-Bos, om er zijn huis te onderhouden. “Wassen, dweilen, strijken. Hij gaf me twintig euro, voor de benzine, want ik moet vanuit Oostende komen. Dat was genoeg.”

Maar recent liep het fout, zo vertelt ze in Dag Allemaal. “Toen hij me plots vroeg om in lingerie voor hem te poseren. Hij zou die foto’s kunnen verkopen, zei hij. Ik aarzelde, want ik kon dat extra geld wel goed gebruiken. Stom, ik weet het. Vanaf toen liep alles verkeerd. Om te beginnen stond hij erop dat hij ook naakt zou zijn tijdens de shoot,” zegt ze. “Daarna bleef hij me bestoken met chatberichten op Facebook. Hij vroeg me ook om hem nog extra foto’s op te sturen. Zodat hij z’n lusten zou kunnen botvieren, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Naar de politie stapte ze echter niet. “Wat gaat de politie zeggen? Dat ik maar zo dom niet had moeten zijn? De enige oplossing was uiteindelijk om m’n Facebook-profiel te sluiten en van telefoonnummer te ­veranderen.”

Jean-Pierre Van Rossem ontkent de hele zaak met klem. “Jasmina is jarenlang smoorverliefd op mij geweest”, legt hij uit. “Op haar avances ben ik nooit ingegaan. Ze kwam hier poetsen maar was steeds vergezeld van haar echtgenoot. Als ze nu beweert dat ze seksueel getinte berichten van mij ontving dan waren die wellicht voor een ander bestemd.”