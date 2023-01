PODCAST. “Het allerergste van de Eurosong-heisa: we hadden Natalia kunnen hebben, en we sturen nu Gustaph...”

TV Astrid Coppens over haar beginperio­de in de media: "De pussywagon heeft mijn carrière een beetje gemaakt”

‘James De Musical’ dendert in sneltreinvaart naar het einde van het tweede seizoen, met drie uitverkochte concerten in de Lotto Arena, met Bart Peeters, Natalia, Willy Sommers en Margriet Hermans die in hun eigen musical mogen figureren. Maar eerst mag Astrid Coppens, formerly known as Astrid B., plaatsnemen in de pluchen canapé van James om haar eigen musical te beleven.

8:30