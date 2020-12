“Plots stond James Cooke in de onderbroek van mijn pa”: hoe de YouTubers van Supercontent dankzij corona een topjaar beleefden

ShowbizzHet Marc van Ranst-lied, het ‘Jaaroverzicht’ op VIER of een rubriekje in ‘Iedereen Beroemd’: de kans dat u dit jaar op de mannen van Supercontent bent gestuit, is verbazingwekkend groot. Jeff Bronder (32) en Pieterjan Marchand (27) waren dan ook alomtegenwoordig. “Ik durf eigenlijk niet goed te zeggen dat het voor ons zo'n geweldig jaar is geweest, want voor 95% van de mensen was dat zeker niet het geval."

Zeggen dat 2020 voor de mannen van Supercontent een bijzonder goed jaar geweest is, is zeker niet overdreven. Amper negen maanden geleden stampten ze hun YouTube-kanaal uit de grond, nu richten ze ook hun pijlen op uw tv, met verschijningen in ‘De Slimste Mens', een vaste rubriek in ‘Iedereen Beroemd' en een hoogsteigen jaaroverzicht op VIER. “Het is superleuk dat mensen ons ook op die manier aan het werk zien", zegt Pieterjan Marchand. “Want wij maken op YouTube misschien wel leuke filmpjes, maar mensen moeten ze vinden, hé. Dan is tv wel een leuke manier om kennis te maken.” Pieterjan en z'n partner in crime Jeff Bronder zijn al langer bevriend en ook op de werkvloer kruisten hun paden. Herinnert u zich bijvoorbeeld de ‘Slimste Mens’-campagne met Erik Van Looy als paus? Die komt uit hun creatieve koker. Maar hoe langer hoe meer begon het ook te kriebelen om iets voor zichzelf te gaan maken. “De katalysator is er zo'n twee jaar geleden gekomen, tijdens het WK in Rusland", zegt Jeff. “Toen de Belgen eruit lagen, hebben we een parodie gemaakt op ‘Football is Coming Home’, het lijflied van de Engelse supporters. Op één dag in elkaar gestoken, maar het heeft wel wat teweeggebracht. We ontdekten dat we het leuk vonden om kort op de bal filmpjes te maken."

Marc Van Ranst en de banaan

Een van die eerste filmpjes onder de noemer Supercontent was het Marc Van Ranst-lied, een ode aan Vlaanderens bekendste viroloog. “Plots, uit het niets, was dat filmpje overal", herinnert Pieterjan zich. “Superleuk, maar het was nog maar ons derde of vierde filmpje ooit.” De hype bracht hen zelfs in een aflevering van ‘Het Huis' op Eén, waar ze het nummer live voor Marc Van Ranst himself brachten. “Dat was wel wat ongemakkelijk", lacht hij. “Het is zo'n emotioneel programma, en daar zitten wij dan met ons onnozel lied. Het was trouwens ook de eerste keer dat ik echt moest spelen op de piano: daarvoor gebruikte ik gewoon een karaoketrack. We moesten bovendien iets zoeken waarmee Jeff een muzikale bijdrage kon leveren, want toonvast is hij niet. Dan zijn we maar een banaan gaan lenen bij Intergalactic Lovers. (lacht)” “Ik heb me wel degelijk hard moeten concentreren om in de maat te blijven", voegt Jeff eraan toe. De taakverdeling is dan ook vrij duidelijk: Jeff richt zich voornamelijk op research en montage, Pieterjan schrijft de scenario’s en zingt de liedjes. “In dit soort onnozelheid kruipt verbazingwekkend veel tijd", lachen ze.

Geheim recept

Nog zo een van die successen: de ‘Kiekenkotquiz’. Zoals de naam al zegt: een quiz met BV’s die zich in een kippenhok afspeelt. Wie fout antwoordt op een vraag, krijgt kiekendrek over zich heen. Of dat échte uitwerpselen zijn, houden de jongens liever voor zich. “We kunnen ons geheim recept natuurlijk niet onthullen", lachen ze. “Maar het ruikt in ieder geval niet aangenaam. Als je na een paar dagen terugkeert naar het hok, is de geur echt verschrikkelijk." Toch waagden BV’s als Tinne Oltmans, Sergio en Kat Kerkhofs zich aan de bijzondere uitdaging. “De eerste die toezegde was Conner Rousseau", vertelt Jeff. “Wij dachten: die gaat zelfs nooit antwoorden, maar kijk! En eens we Conner hadden, volgde de rest vanzelf. Hen overtuigen ging eigenlijk vrij vlot, want niemand had door corona iets te doen. Ik denk dat ze gewoon meegedaan hebben omdat er niets in hun agenda stond. En ze konden natuurlijk moeilijk een excuus bedenken (lacht)." Het leidde in ieder geval soms tot grappige situaties: “We zeiden tegen iedereen dat ze vuile kleren moesten meenemen, maar James Cooke was die vergeten", herinnert Pieterjan zich. “Die heeft dan een onderbroek en kleren van Jeff’s vader aangetrokken, in wiens tuin we die filmpjes opnemen. Hij is zelfs in die onderbroek naar huis gegaan."

Quote Op YouTube kan je al eens op je bek gaan met een filmpje, maar als dat op tv gebeurt, is dat een pak erger Jeff

Plezant en sympathiek

Ook op tv maken de jongens tegenwoordig het mooie weer. In hun rubriek op ‘Iedereen Beroemd' nemen ze elke week YouTubers op de korrel - en daarmee meteen ook zichzelf. “We weten dat mensen een bepaald idee hebben over YouTubers, dus daar lachen we dan mee", zegt Pieterjan. “En met onszelf natuurlijk, zelfrelativering is voor ons erg belangrijk. Onze filmpjes moeten bovendien ook plezant en sympathiek zijn. Dat kunnen mensen nu wel gebruiken.” Hun passage bij ‘Iedereen Beroemd' opende ook deuren bij VIER. “Zo mochten we een paar testfilmpjes maken voor ‘De Slimste Mens’ en maken we nu die jaaroverzichten. Het is eigenlijk een probeersel, om eens te kijken wat het geeft, of het leuk is om samen te werken.” Concrete samenwerkingsplannen voor de toekomst zijn er nog niet: “We zijn nog aan het kijken waar we elkaar kunnen versterken, maar er is nog niets concreet."

Geen presentatoren

Tv-werk is trouwens nog steeds niet prioritair voor Supercontent. “Wat we het liefste doen, is gewoon filmpjes maken", zegt Jeff. “Het is niet zo dat we onszelf als presentatoren zien. YouTube is onze habitat, omdat daar zoveel mogelijk is. Echt een spreekwoordelijke speeltuin. Er is daar ook extreme vrijheid. En je kan al eens op je bek gaan met een filmpje, maar als dat op tv gebeurt, is dat een pak erger. We vinden het eigenlijk gewoon superleuk om mopjes te maken, filmpjes te monteren en te bedenken. Daar halen we het meeste plezier uit. Echt bekend worden is zeker geen doel an sich. Maar als het helpt om ons project wat leefbaarder te maken, dan is dat natuurlijk super."

Het is duidelijk: waar voor de meeste mensen 2020 niet bepaald een topper was, kunnen de jongens van Supercontent alleen maar positief terugblikken. “Ik durf dat vaak niet tegen mensen te zeggen, dat 2020 voor ons echt een goed jaar was”, geeft Pieterjan toe. “Voor 95% van de mensen is dat niet zo geweest. Dat is ook het rare van dit jaar: we hebben inderdaad wel wat succes en geluk gehad, maar dat komt ook deels door die coronapandemie. Denk maar aan het Marc Van Ranst-lied. Als we dat niet hadden, had ons jaar er heel anders uitgezien.”