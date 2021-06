Plopsa zoekt dringend meer dan 500 medewerkers en biedt bonus tot 10.000 euro nog voor je begint te werken

De zomervakantie is altijd een drukke periode voor Plopsaland De Panne. “Momenteel hanteren we 25% tot 35% van onze normale bezoekerscapaciteit in niet-covidtijden. Maar als we vanaf augustus het signaal krijgen dat we opnieuw op volle capaciteit kunnen draaien, dan moeten we daar uiteraard klaar voor zijn, zodat we al onze bezoekers een topdag kunnen laten beleven. Om dit te bolwerken, zijn er natuurlijk voldoende werkkrachten nodig, maar momenteel kampen we met grote tekorten”, aldus Wim Wauters, parkmanager.

Mooie bonus

Naast maaltijdcheques, resultaatbonussen, groepsverzekering gaat de Plopsa Group vanaf heden opnieuw met een ‘sign-on bonus’ werken, laat het park weten in een persbericht. Een incentive die wordt uitbetaald op het moment dat een nieuwe werknemer het contract ondertekent. “We stelden in het verleden vast dat het systeem van de sign-on bonus goed werkte. Helaas door de verschillende sluitingen waren we genoodzaakt om dit programma tijdelijk stop te zetten. Echter, tijdens de sluitingsperiodes hebben we met volle kracht keihard gewerkt aan het groeiverhaal van Plopsa. Zo openden we onlangs het gloednieuwe Plopsa Hotel, het waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit alsook de bestaande Plopsa-parken voor het grote publiek. We stellen vast dat er een echte ‘war on talent’ gaande is, vooral het vinden van technische en horecaprofielen is een echte uitdaging”, aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “Voor het nieuwe Plopsa Hotel hebben we een 15-tal vacatures voor vaste medewerkers openstaan. We merken dat mensen een afwachtende houding aannemen, vooral in de horecasector. Met het opnieuw invoeren van sign-on bonussen willen we kandidaten, die het nodige Plopsa-DNA bezitten, overtuigen om te kiezen voor ons groeiverhaal”, licht Van den Kerkhof toe.