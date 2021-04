Plopperdeplopperdeplop: kabouters Klus, Kwebbel en Smal brengen muzikaal eerbetoon aan Walter De Donder

Gent Bluesicoon Paul Couter (72) stierf met de glimlach én gitaar aan zijn zijde: “Zelfs op het einde bouwde hij nog graag een feestje”

28 april Dinsdagavond is Paul Decoutere (72) overleden, bekend en geliefd als Paul Couter, de partner-in-crime van Arno. Couter was een begenadigd bluesgitarist, maar bleef het liefst onder de radar. Het werk dat hij maakte, was desondanks meesterlijk. Zijn invloed op de bluesscène was dan ook enorm. Couter was al een tijdlang zwaar ziek, maar vierde het leven tot zijn laatste dag.