Playmate Lisa kijkt vooruit na mislukt ‘Love Island’-avontuur: “Ik heb nu veel contact met Filip” IDR

30 september 2020

15u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Ze was zonder twijfel de populairste deelneemster van ‘Love Island’. En toch, ook de Vlaamse Lisa Moerman (25) moest haar koffers pakken. Een emotioneel moment dat voor consternatie heeft gezorgd bij de kijkers. Zij zagen hun favoriete Islander duidelijk niet graag vertrekken. “Giuliano heeft het niet netjes gespeeld naar mij toe”, zegt ze in TV Familie.

Jij leek echt wel gebeiteld te zitten, hé?

Klopt. Op de eerste dag werd ik gekoppeld aan Giuliano. Iedereen zei onmiddellijk dat wij een sterke match waren. Maar achteraf bekeken weet ik dat zo niet... Giuliano gaf mij nooit de bevestiging dat we effectief een goed koppel waren. En toen Feline door de deur wandelde, was het duidelijk dat dit niet zo was. Hoewel Giuliano tegen mij gezegd had dat Feline niet zijn type was, bleek hij al snel gevoelens voor haar te hebben.

En daar stond jij dan.

Tja... Voor mij was het absoluut geen leuk gevoel toen ik dat van hem te horen kreeg. Pas op, ik neem Feline niets kwalijk, want zij deed waarvoor ze naar ‘Love Island’ gekomen was. Maar Giuliano... Hij heeft het niet netjes gespeeld naar mij toe.

Ben je nu kwaad op hem?

Dat niet. Of beter: niet meer. Ik vind wel dat hij z’n gevoelens voor Feline eerlijker had moeten communiceren naar mij toe. Hij speelde geen open kaart en hield mij een tijdlang aan het lijntje, tot hij zeker was van wat Feline ging doen. Ik heb altijd open met hem willen zijn, maar ja. Dat was niet zo van zijn kant.

Ik vind het vooral jammer dat ik Casa Amor niet meer mocht meemaken. Wie weet was daar een jongen bij geweest die wél bij mij had gepast. Jammer... Lisa

Jij belandde vervolgens in een koppel met Yoram.

En ik vind hem oprecht een heel fijne jongen. Maar het was al snel duidelijk dat wij geen match waren wat romantiek betreft. Ik begrijp dus wel waarom wij in de populariteitspoll onderaan bengelden.

Joan en Mert, het populairste koppel, mocht uiteindelijk kiezen. Zij hebben Giuliano en Feline in ‘Love Island’ gehouden. Dat moet zuur voor jou zijn geweest.

Ik zou liegen als ik zei dat ik daar zielsgelukkig mee was. (lachje) Ik vond het vooral erg ongemakkelijk om daar samen met Giuliano te staan. Maar ik snap de keuze van Joan en Mert wel. Giuliano stond daar nu eenmaal met Feline, met wie hij een sterke klik had. Bij Yoram en mij was de vonk er niet. Ik vind het vooral jammer dat ik Casa Amor niet meer mocht meemaken. Wie weet was daar een jongen bij geweest die wél bij mij had gepast. Jammer...

Naar het schijnt zou jij het ondertussen goed kunnen vinden met Filip, die die avond ook werd geëlimineerd. Zeg eens, hoe zit dat juist?

Awel ja... Sinds Yoram, Charlotte, Filip en ik weg moesten, heb ik de kans gehad om veel contact te hebben met Filip. We zijn naar elkaar toe gegroeid. Maar het is te vroeg om van een relatie of zo te spreken. We zien wel wat de toekomst brengt.

(Lees verder onder de foto.)

Hoe kijk jij nu terug op ‘Love Island’?

Ondanks alles: met een tevreden gevoel. Ik heb tijdens mijn verblijf gezegd dat ik vroeger zwaar gepest werd. En door dat vreselijke gepest vroeger was ik bang dat ik niet zou weten hoe me te gedragen in een grote groep. Uiteindelijk bleek dat geen probleem te zijn, waardoor ik heb ingezien dat die pesters simpelweg jaloers waren. Dat besef heeft me sterker gemaakt.

Goed zo. En neem jij nu de draad van je leven weer op?

Ik ben zorgkundige, en ik wil graag terug aan het werk. En daarnaast wil ik ook opnieuw met modellenwerk beginnen.

Trouwens, hoe reageerden de mannen in ‘Love Island’ toen ze te weten kwamen dat jij in Playboy hebt gestaan?

Goh... Eerst wilde ik dat niet zeggen, maar ik heb het dan toch verteld. Omdat ik me tot mijn verrassing goed voelde tussen al die mensen. En ik moet zeggen: geen enkele jongen heeft mij daarna op een andere manier behandeld. Zoveel te beter, denk ik dan. Toch?

Lees ook:

Raphaëlla stapt zelf uit ‘Love Island’: “Ik wilde niet toekijken hoe Mattheüs verliefd zou worden op een ander”

‘Love Island’ is twee koppels armer: deze deelnemers moesten naar huis

Droomkoppel Giuliano en Lisa uit ‘Love Island’ vertonen eerste barsten: “Een klap in mijn gezicht”