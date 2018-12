Playboy wordt 65: dit zijn de meest iconische Vlaamse covers DBJ

01 december 2018

08u00 1 Showbizz Vandaag is het 65 jaar geleden dat Marilyn Monroe de eerste cover van Playboy sierde. Ook in Vlaanderen lieten heel wat modellen zich van hun meest pure kant zien op de cover van het maandblad. Een overzicht van de populairste uitgaven.

Hilde Van Mieghem (1987)

Hilde Van Mieghem (60) was het eerste bekende Vlaamse gezicht op de cover van het maandblad. “’Playboy’ betekende toen wel wat”, zei ze daar later over. “Ik deed het ook een beetje om te choqueren. Mijn broer was advocaat en hij kreeg voortdurend vragen of die vrouw op de ‘Playboy’ zijn zus was. Hij kon er niet om lachen”. Grappig ook: op de cover staat haar naam verkeerd gespeld, met ‘ch’.

Joyce De Troch (1997 en 1999)

“Toen ze me voor de eerste keer belden van Playboy, heb ik eerst aan mijn grootvader gevraagd of hij het wel goed vond”, zei Joyce De Troch (44) ooit over haar shoot. “Ik ga er niet om liegen, ik was erg vereerd toen ze mij vroegen. En zeker toen ze het ook een tweede keer deden.”

Tanja Dexters (2000)

Ook Tanja Dexters (41) kreeg twee keer de kans om op de cover van Playboy te staan, al stemde ze slechts één keer toe. “Ik durfde het niet aan om het een tweede keer te doen”, aldus Miss België 1998. Als eerste doorbrak Dexters wel het taboe over het bedrag dat ze kreeg voor de fotoreeks. “Ik kreeg daar destijds 30.000 euro voor”, zei ze vorig jaar in Gert Late Night. “Voor een tweede shoot had ik 60.000 euro gekregen.”

Betty Owczarek (2001)

Het slagersmeisje (‘Big Betty’) uit Ingelmunster werd in 2000 plots wereldberoemd in Vlaanderen na haar deelname aan ‘Big Brother’. Nadien slaagde ze erin haar mediacarrière in stand te houden door een tweede huwelijk, deelnames aan Eurosong en verschillende plastische ingrepen, maar dit jaar werd bekend dat Betty (42) voortaan als stewardess door het leven gaat.

Phaedra Hoste (2001)

Phaedra Hoste (47) zorgde samen met Ann Van Elsen en Joyce De Troch voor één van de best verkochte Playboys uit de de reeks. Hoste’s cover bleef niet onbesproken, want de West-Vlaamse was destijds gemeenteraadslid in Brugge voor CVP (CD&V, red.). Hoste kreeg tussen de drie en vijf miljoen Belgische frank voor de shoot, dat is omgerekend tussen de 75.000 en 125.000 euro.

Brigitta Callens (2003)

Brigitta Callens (38) trok voor haar foto’s naar het exotische Thailand. “Voor alle duidelijkheid: voor mij staat deze sessie los van seks en erotiek”, stelde de Miss België 1999 destijds over de shoot. “Dit is geen carrièrezet. Ik hoéf dit niet te doen ter promotie of voor het geld. Ik heb beslist vanuit artistiek en creatief standpunt en heb toegezegd omdat mijn beste vriend Henk Van Cauwenbergh, initiatiefnemer van onder meer De Showbizzkalender, de foto’s mocht maken.”

Ann Van Elsen (2008)

De Playboy met Ann Van Elsen (38) op de cover ging in de Vlaamse krantenwinkels vlot over de toonbank. Er werden extra exemplaren gedrukt door de verdeler, want het magazine verkocht veelvouden van het normale aantal. “Ik hoop dat jullie gewoon kunnen genieten van de foto’s, zonder er allemaal vreemde gedachten bij te hebben”, liet Miss België 2002 achteraf weten. Ze schonk een deel van de opbrengsten aan Music For Life.

Jess Donckers (2010)

“Ik vind het vooral een hele eer dat ik twee jaar na Ann Van Elsen werd gevraagd om op de cover te staan”, zei Jess Donckers (36) in 2010. “Playboy is tenslotte een klasseblad waarmee het bijzonder professioneel werken is.” Donckers was destijds de vriendin van ex-’Big Brother’-kandidaat Frank Molnar.

Gaëlle Garcia Diaz (2011)

“Het begon met lingerie en beetje bij beetje werd het bloot”, blikte het model terug naar haar fotoshoot voor het blad. Diaz, dochter van een Belgische moeder en Spaanse vader, werd later professioneel pokerspeelster. Ze had een relatie met Rode Duivel Marouane Fellaini, maar nu is ze een succesvolle ster op Youtube, met meer dan één miljoen abonnees.

Lesley-Ann Poppe (2012)

Lesley-Ann Poppe sierde als laatste bekende Vlaamse de cover van het blootblad. De photoshopgeruchten drukte ze vakkundig de kop in. “Ik heb gevraagd om zo weinig mogelijk te photoshoppen”, zei ze. “Zelfs littekens moeten ze niet camoufleren. Want die horen gewoon bij wie ik ben.” Met de riante som had ze een duidelijk doel. “Ik vind het gewoon fout om geld te verdienen aan mijn blote kont, dus schenk ik het liever aan mijn zoon. Daarmee dek ik hem ook in. Als hij er later ooit op aangesproken wordt, dan moet hij maar eens even naar zijn spaarrekening kijken en zal hij zich er niets van aantrekken.”