Play4 werkt aan dagelijks showbizzmagazine

Of en wanneer het nieuwe showbizzprogramma er komt is nog niet helemaal afgeklopt, aldus de zender. “Momenteel onderzoeken we alle pistes en wordt er volop getest”, klinkt het. Met de mogelijke komst van een showbizzmagazine, zou ‘De Tafel van Vier’, de talkshow van Gert Verhulst, met een half uur worden verlaat. Sinds de start van het praatprogramma was het duidelijk dat Gert het moeilijk had om zijn plaats naast de soaps van Eén en VTM op te eisen.