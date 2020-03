Play Sports-kanalen van Telenet dit weekend voor elke gebruiker beschikbaar, geen compensatie voor abonnees DBJ

13 maart 2020

14u45 0 tv Nu alle voetbalwedstrijden in de hoogste klasse zijn uitgesteld, is het ook voor Telenet behelpen. Wat ze dit weekend in de plaats gaan uitzenden is nog niet duidelijk, wel worden de Play Sports-kanalen voor elke Telenet-gebruiker open gezet. Abonnees van Play Sports krijgen geen compensatie voor de verloren voetbalwedstrijden. “Dit is overmacht.”

Normaal gezien zijn de Play Sports kanalen van Telenet enkel toegankelijk voor abonnees, maar door de afgelaste voetbalwedstrijden worden de kanalen ook voor standaardabonnees open gezet. “Wat daar zondag op te zien zal zijn, weten we op dit moment nog niet”, klinkt het bij Telenet. “Maar zijn volop bezig met het zoeken naar alternatieven. Belgisch voetbal wordt het alleszins niet, want wij kunnen die niet uit onze hoed toveren.”

Betalende klanten krijgen deze maand minder waar voor hun geld, zou je kunnen zeggen. Maar het bedrijf voorziet geen vorm van terugbetaling. “Dit is jammer genoeg een geval van overmacht”, aldus Telenet. “Supporters met een jaarabonnement voor een voetbalploeg krijgen ook geen wedstrijd terugbetaald van hun club. In deze chaotisch tijd is het eerst vooral bekijken wat we als alternatief kunnen aanbieden, maar daarvoor zijn we dus nog op zoek.”

Sports Late Night

Ook VIER, een van de zenders waar Telenet eigenaar van is, heeft al laten weten dat ze het voetbalprogramma ‘Sports Late Night’ op zondag niet kunnen uitzenden. Net als de wedstrijd in de Champions League die dinsdag gepland stond op de zender.

Na Café De Mol zendt VIER zondagavond daarom een herhaling van Expeditie Robinson uit, en op dinsdag 17 maart wordt de film ‘Man on Fire’ voorafgegaan door herhalingen van ‘Geubels en de Belgen’ en ‘Control Pedro’.

Meer films?

Of kijkers nu ook meer films en series bekijken of bestellen via Telenet, nu iedereen zo veel mogelijk gevraagd wordt thuis te blijven, is voor het bedrijf nog niet duidelijk. “Dat zal pas de komende dagen en weken duidelijk worden”, klinkt het.